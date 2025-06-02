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    14:23, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    В Алматы временно ограничат движение на двух улицах из-за реконструкции теплосетей

    С 3 июня по 6 июля в Алмалинском районе введут ограничение проезда автотранспорта в связи с заменой изношенных теплосетей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    закрытие дорог
    Фото: freepik.com

    Ограничение движения будет действовать:

    • на улице Айтиева — от улицы Богенбай батыра до улицы Толе би (в обоих направлениях);
    • на улице Казыбек би — от улицы Чокина до улицы Исаева (в обоих направлениях).
    В Алматы временно ограничат движение на двух улицах из-за реконструкции теплосетей
    Фото: акимат Алматы
    В Алматы временно ограничат движение на двух улицах из-за реконструкции теплосетей
    Фото: акимат Алматы

    Как сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети», работы проводятся в рамках подготовки к отопительному сезону. На этих участках планируется замена теплосетей общей протяженностью 1 км. Магистральные трубопроводы проходят под проезжей частью указанных уличных сегментов. Сети были введены в эксплуатацию в 1978–1989 годах и выработали свой нормативный срок. Реконструкция позволит обеспечить жителей 13 многоквартирных жилых домов стабильным теплоснабжением в зимний период.

    В целом в 2025 году в Алматы планируется обновить 39 км теплосетей, что позволит снизить уровень их износа до 54%.

    Жителей и водителей просят учитывать изменения при планировании маршрутов и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

    Отметим, что до 1 августа движение автотранспорта закрыто по улице Римского-Корсакова (от Бульвара Бухар-Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова). 

    До 10 июня — по бульвару Бухар Жырау от улицы Сергея Маркова до улицы Римского-Корсакова с южной стороны частично закрыто движение для автотранспорта. 

    До 20 июля — на улице Богенбай батыра от улицы Бруно до улицы Аносова (в обоих направлениях), а до 30 июня на улице Котельникова от проспекта Сейфуллина до улицы Акан Серы (в обоих направлениях). 

    Теги:
    Дороги Транспорт Алматы Закрытие дорог
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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