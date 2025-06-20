Движение по улице Яссауи в Алматы перекроют до конца лета

Как сообщили в акимате города, в квадрате улиц Саина – Шаляпина – Яссауи – Жандосова в период с 23 июня до 30 августа будет поэтапно перекрываться движение автотранспорта по улице Яссауи:

1-й этап: от улицы Жандосова до улицы Степной с 23 июня по 8 июля;

2-й этап: от улицы Степной до улицы Тайбурыл с 8 июля по 21 июля;

3-й этап: от улицы Тайбурыл до улицы Яссауи, дом 13а с 21 июля по 10 августа;

4-й этап: от улицы Яссауи, дом 13а до улицы Шаляпина с 10 августа по 31 августа.

Прокладка инженерных сетей осуществляется открытым способом из-за плотных каменистых пород, препятствующих использованию метода горизонтального направленного бурения (ГНБ). На данном участке планируется проложить водопроводную сеть — 1 200 метров и канализационную сеть — 800 метров.

Фото: акимат

Отметим, что до 1 августа движение автотранспорта закрыто по улице Римского-Корсакова (от Бульвара Бухар-Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).

До 20 июля — на улице Богенбай батыра от улицы Бруно до улицы Аносова (в обоих направлениях), а до 30 июня на улице Котельникова от проспекта Сейфуллина до улицы Акан Серы (в обоих направлениях).

До 6 июля в Алмалинском районе введут ограничение проезда автотранспорта на улице Айтиева — от улицы Богенбай батыра до улицы Толе би (в обоих направлениях) и на улице Казыбек би — от улицы Чокина до улицы Исаева (в обоих направлениях).

До 30 июня — по улице Онгарсынова от улицы Кожабекова до улицы Акберен.

До 1 сентября движение автотранспорта ограничено на улице Ходжанова от улицы Гагарина до улицы Жарокова, а также на улице Жарокова от улицы Ходжанова до улицы Дунаевского в южном направлении.