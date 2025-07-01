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    15:07, 01 Июль 2025 | GMT +5

    В Алматы временно ограничат движение по одной полосе проспекта Абая

    В связи с проведением строительно-монтажных работ на полтора месяца ограничат движение по проспекту Абая, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Александр Павский / Kazinform

    По данным акимата Ауэзовского района, будет временно ограничено движение по одной полосе проспекта Абая в восточном направлении — на участке от улицы Момышулы до улицы Саина.

    Работы по прокладке водопроводных и канализационных сетей продолжатся с 2 июля по 15 августа 2025 года.

    В Алматы временно ограничат движение по одной полосе проспекта Абая
    Фото: акимат Алматы

    Автолюбителей просят заранее планировать маршрут движения и строго соблюдать требования временных дорожных знаков.

    Отметим, что до 1 августа движение автотранспорта закрыто по улице Римского-Корсакова (от Бульвара Бухар-Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова). 

    До 20 июля — на улице Богенбай батыра от улицы Бруно до улицы Аносова (в обоих направлениях), а до 30 июня на улице Котельникова — от проспекта Сейфуллина до улицы Акан Серы (в обоих направлениях). 

    До 6 июля в Алмалинском районе введут ограничение проезда автотранспорта на улице Айтиева — от улицы Богенбай батыра до улицы Толе би (в обоих направлениях) и на улице Казыбек би — от улицы Чокина до улицы Исаева (в обоих направлениях). 

    До 1 сентября движение автотранспорта ограничено на улице Ходжанова от улицы Гагарина до улицы Жарокова, а также на улице Жарокова от улицы Ходжанова до улицы Дунаевского в южном направлении. 

    Движение по улице Яссауи в Алматы перекроют до конца лета. 

    Теги:
    Дороги Алматы Ремонт дорог
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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