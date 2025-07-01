В Алматы временно ограничат движение по одной полосе проспекта Абая

По данным акимата Ауэзовского района, будет временно ограничено движение по одной полосе проспекта Абая в восточном направлении — на участке от улицы Момышулы до улицы Саина.

Работы по прокладке водопроводных и канализационных сетей продолжатся с 2 июля по 15 августа 2025 года.

Фото: акимат Алматы

Автолюбителей просят заранее планировать маршрут движения и строго соблюдать требования временных дорожных знаков.

Отметим, что до 1 августа движение автотранспорта закрыто по улице Римского-Корсакова (от Бульвара Бухар-Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).

До 20 июля — на улице Богенбай батыра от улицы Бруно до улицы Аносова (в обоих направлениях), а до 30 июня на улице Котельникова — от проспекта Сейфуллина до улицы Акан Серы (в обоих направлениях).

До 6 июля в Алмалинском районе введут ограничение проезда автотранспорта на улице Айтиева — от улицы Богенбай батыра до улицы Толе би (в обоих направлениях) и на улице Казыбек би — от улицы Чокина до улицы Исаева (в обоих направлениях).

До 1 сентября движение автотранспорта ограничено на улице Ходжанова от улицы Гагарина до улицы Жарокова, а также на улице Жарокова от улицы Ходжанова до улицы Дунаевского в южном направлении.

Движение по улице Яссауи в Алматы перекроют до конца лета.