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    13:12, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Участок улицы Байтурсынова временно перекроют в Алматы

    В Бостандыкском районе Алматы временно ограничат движение на участке улицы Байтурсынова из-за замены теплотрассы протяженностью 1,5 километра, введенной в эксплуатацию в 1983 году, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    По данным ТОО «Алматинские тепловые сети, с 23:00 16 июля до 07:00 21 июля будет временно закрыто движение автотранспорта на пересечении улиц Байтурсынова и Бухар жырау.

    Участок улицы Байтурсынова временно перекроют в Алматы
    Фото: акимат

    Движение по улице Сатпаева на участке от улицы Масанчи до улицы Байтурсынова восстановлено. В период проведения работ проезд на пересечении улиц Сатпаева и Байтурсынова останется открытым.

    Ограничения вводятся для обеспечения безопасности плановых работ по реконструкции участка трубопровода, проходящего под проезжей частью указанного участка улицы. В период проведения реконструкции подача горячего водоснабжения потребителям будет сохранена.

    — Данная теплотрасса обеспечивает передачу тепловой энергии и горячего водоснабжения для жителей 16 многоквартирных жилых домов и 7 других объектов. В целом, в текущем году по городу запланирована реконструкция 39 км теплосетей. Это позволит снизить уровень износа до 54%, — сообщили в АлТС.

    Отметим, что до 1 августа движение автотранспорта закрыто по улице Римского-Корсакова (от Бульвара Бухар-Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова). 

    До 20 июля — на улице Богенбай батыра от улицы Бруно до улицы Аносова (в обоих направлениях).

    До 1 сентября — на улице Ходжанова от улицы Гагарина до улицы Жарокова, а также на улице Жарокова от улицы Ходжанова до улицы Дунаевского в южном направлении. 

    До 15 августа перекрыто движение по одной полосе проспекта Абая в восточном направлении — на участке от улицы Момышулы до улицы Саина. 

    До 25 августа — по улице Маркова от бульвара Бухар Жырау до детского сада «Зайка». 

    Также движение по улице Яссауи поэтапно перекрывают до конца лета. 

    Теги:
    Дороги Ремонт Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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