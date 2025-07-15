Участок улицы Байтурсынова временно перекроют в Алматы
В Бостандыкском районе Алматы временно ограничат движение на участке улицы Байтурсынова из-за замены теплотрассы протяженностью 1,5 километра, введенной в эксплуатацию в 1983 году, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным ТОО «Алматинские тепловые сети, с 23:00 16 июля до 07:00 21 июля будет временно закрыто движение автотранспорта на пересечении улиц Байтурсынова и Бухар жырау.
Движение по улице Сатпаева на участке от улицы Масанчи до улицы Байтурсынова восстановлено. В период проведения работ проезд на пересечении улиц Сатпаева и Байтурсынова останется открытым.
Ограничения вводятся для обеспечения безопасности плановых работ по реконструкции участка трубопровода, проходящего под проезжей частью указанного участка улицы. В период проведения реконструкции подача горячего водоснабжения потребителям будет сохранена.
— Данная теплотрасса обеспечивает передачу тепловой энергии и горячего водоснабжения для жителей 16 многоквартирных жилых домов и 7 других объектов. В целом, в текущем году по городу запланирована реконструкция 39 км теплосетей. Это позволит снизить уровень износа до 54%, — сообщили в АлТС.
Отметим, что до 1 августа движение автотранспорта закрыто по улице Римского-Корсакова (от Бульвара Бухар-Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).
До 20 июля — на улице Богенбай батыра от улицы Бруно до улицы Аносова (в обоих направлениях).
До 1 сентября — на улице Ходжанова от улицы Гагарина до улицы Жарокова, а также на улице Жарокова от улицы Ходжанова до улицы Дунаевского в южном направлении.
До 15 августа перекрыто движение по одной полосе проспекта Абая в восточном направлении — на участке от улицы Момышулы до улицы Саина.
До 25 августа — по улице Маркова от бульвара Бухар Жырау до детского сада «Зайка».
Также движение по улице Яссауи поэтапно перекрывают до конца лета.