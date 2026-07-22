Уголь, газ, АЭС и ВИЭ: как Казахстан меняет энергетический баланс

Казахстан стремится одновременно решить две важнейшие стратегические задачи. Это обеспечение энергетической безопасности страны и достижение углеродной нейтральности к 2060 году. Каким образом на стыке этих двух обязательств может измениться роль угля в будущем? За ответом агентство Kazinform обратилось к экспертам.

Что препятствует отказу от угля?

Казахстан входит в число 10 ведущих стран мира по запасам угля и объемам его добычи. Согласно внутренним показателям Министерства энергетики РК, подтвержденные запасы в стране составляют около 33,6 млрд тонн.

При нынешнем уровне потребления это позволит обеспечивать страну топливом на протяжении нескольких сотен лет. Именно поэтому уголь для республики является не просто природным ресурсом, а ключевым гарантом энергетической безопасности.

Инфографика: Kazinform

Однако его стратегическое значение не ограничивается одними лишь богатыми запасами. В последние годы роль этого ресурса заметно усиливается на фоне стабильного роста спроса на электроэнергию. На этот процесс влияют запуск новых производств, развитие цифровой инфраструктуры, увеличение количества дата-центров и общий рост экономики.

По словам советника министра энергетики РК Асель Серикпаевой, с учетом этих изменений необходимо заблаговременно планировать новые генерирующие мощности.

Фото: из личного архива Асель Серикпаевой

— Изменения очевидны. Если раньше основную нагрузку формировали традиционные отрасли промышленности, то сейчас к ним добавляются дата-центры, цифровая инфраструктура и предприятия, работающие с большими объемами данных. Для таких объектов критически важно бесперебойное снабжение электроэнергией. Поэтому мы уже сейчас должны думать о том, что произойдет через 10 или 15 лет. Если мы будем ждать момента, когда возникнет дефицит, будет слишком поздно. По этой причине модернизация действующих мощностей и подготовка новых проектов ведутся параллельно, — говорит спикер.

В связи с этим эксперты отмечают, что для Казахстана полный отказ от угля в ближайшие годы не представляется возможным. Уголь остается базовым источником энергии, который работает независимо от погодных условий и обеспечивает стабильность всей энергосистемы.

— В результате ввода газовых станций, развития возобновляемых источников энергии и появления атомной энергетики доля угля будет постепенно снижаться. Но этот процесс должен быть экономически обоснованным и проходить так, чтобы не нанести ущерб энергетической безопасности, — отмечает Асель Серикпаева.

«Чистый уголь»: баланс между экологией и энергетикой

Уголь крайне важен в энергетике, однако его воздействие на окружающую среду остается острой проблемой. Именно поэтому сегодня главная задача заключается не в моментальном отказе от угля, а в повышении его экологической эффективности.

Как заявил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, около 39% всех выбросов загрязняющих веществ в стране приходится на долю энергетической отрасли. Самый высокий показатель зарегистрирован в Павлодарской области, где основными источниками загрязнения выступают Экибастузские ГРЭС-1 и ГРЭС-2. Кроме того, качество атмосферного воздуха остается одной из наиболее актуальных проблем и в городе Алматы.

Фото: Министерство энергетики РК

В связи с этим Правительство ставит в приоритет модернизацию угольной генерации. В рамках национального проекта, разработанного Минэнерго, планируется запуск около 7,6 ГВт проектов новой угольной генерации. В частности, предусмотрено строительство новых ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск, а также новых электростанций в Курчатове и Экибастузе. В этих проектах будут применены передовые системы фильтрации дымовых газов с системами улавливания тяжелых металлов. Наряду с этим продолжаются работы по модернизации действующих станций.

— Работа ведется по нескольким направлениям. В первую очередь начаты модернизация оборудования и внедрение современных систем очистки выбросов. Но поскольку многие ТЭЦ были построены десятилетия назад, в некоторых случаях их модернизация так же сложна, как и строительство новой станции. К тому же некоторые объекты расположены в районах с плотной застройкой. Поэтому такие проекты требуют времени и масштабных инвестиций, — поясняет Асель Серикпаева.

Также министерство нацелено на увеличение доли переработки золошлаковых отходов, образующихся в процессе угольной генерации. В мировой практике подобные отходы широко применяются в производстве строительных материалов, дорожном строительстве и других отраслях.

Какой опыт наиболее эффективен для Казахстана?

В процессе модернизации угольной генерации международный опыт играет важную роль. Тем не менее эксперты сходятся во мнении, что энергосистему Казахстана нельзя напрямую сопоставлять с опытом других государств.

По мнению управляющего директора НПП «Атамекен», заслуженного энергетика страны Жакыпа Хайрушева, для Казахстана вопрос энергетической безопасности стоит на первом месте.

Фото: из личного архива Жакыпа Хайрушева

— У нас другая структура экономики и высокая доля энергоемких производств. Газ проведен не во все регионы, возобновляемые источники энергии требуют резервных мощностей, а атомная энергетика отличается длительным инвестиционным циклом. Поэтому наиболее правильный путь для Казахстана — это поэтапное изменение энергетического баланса, — говорит он.

По его словам, многие страны отказываются от угля не одномоментно, а поэтапно.

Например, Китай, активно развивая возобновляемые источники энергии и атомную энергетику, сохраняет уголь в качестве ключевого элемента надежности энергосистемы. Польша делает упор на социальную поддержку угольных регионов, а опыт Германии наглядно показал, что проведение энергетических реформ без должного экономического расчета может привести к резкому росту тарифов.

— Поэтому наиболее эффективный путь для Казахстана — это не полный отказ от угля, а модернизация эффективно работающих станций, постепенный вывод из эксплуатации устаревших мощностей и замена их газом, атомной энергетикой и возобновляемыми источниками энергии. Только такой сбалансированный подход позволит сократить выбросы, сохраняя при этом энергетическую безопасность, — считает Жакып Хайрушев.

Новые приоритеты в энергетике

По оценкам экспертов, в ближайшее десятилетие энергосистема Казахстана будет постепенно диверсифицироваться. Возрастет доля газовой генерации, получат развитие возобновляемые источники энергии и атомная энергетика. Кроме того, такие проекты, как перевод ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Алматы на газ, будут способствовать улучшению качества воздуха в крупных мегаполисах.

Фото: акимат города Алматы

Несмотря на это, в ближайшие 10-15 лет уголь продолжит оставаться важной частью базовой генерации. Его доля начнет снижаться постепенно и только после того, как новые мощности будут полностью введены в эксплуатацию.

— Если мы сократим угольную генерацию до того, как будут готовы замещающие ее мощности, стоимость электроэнергии вырастет, усилится зависимость от импорта, а конкурентоспособность промышленности снизится. Поэтому энергетический переход в первую очередь должен быть безопасным и планомерным, — заявляет Жакып Хайрушев.

Таким образом, эксперты сходятся во мнении, что наиболее оптимальным решением для Казахстана является смешанная энергетическая модель. Она предполагает не мгновенный отказ от угля, а его поэтапное дополнение газом, атомной энергетикой и возобновляемыми источниками энергии. Такой подход позволит планомерно снижать объемы выбросов при сохранении энергетической безопасности и заложит прочный фундамент для долгосрочного устойчивого развития энергосистемы страны.

Напомним, в Казахстане в следующем году начнется строительство первой атомной электростанции.