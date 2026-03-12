Когда алматинские ТЭЦ перейдут на газ

В начале года министр энергетики Ерлан Аккенженов прибыл в Алматы с рабочим визитом и посетил строительные площадки ТЭЦ‑2 Алматы и ТЭЦ‑3 Алматы.

На ТЭЦ-2 была отмечена положительная динамика, тогда как ситуацию на стройплощадке ТЭЦ-3 он подверг жесткой критике. Министр констатировал отставание от графика, назвав главной причиной слабую организацию работы генерального подрядчика.

В связи с этим агентство Kazinform направило запросы в Алматинские электрические станции (АлЭС), которые владеют энергетическими объектами, а также в Министерство энергетики Республики Казахстан, контролирующее ход строительства, чтобы узнать, на какой стадии находятся проекты, важные для экологии Алматы.

По данным управляющего директора по развитию и строительству АлЭС Ержана Бурамбаева, работы по переводу ТЭЦ-2 в Алматы на газ были начаты в 2024 году.

В данный момент готовность проекта по переводу ТЭЦ-2 на газ составляет 64%.

Сейчас завершены работы по заливке сваи, устройству фундамента, монтаж водогрейных котлов и гидравлические испытания. В процессе монтаж металлоконструкции дымовых байпасных труб котлов утилизаторов.

— На рабочей площадке ТЭЦ-2 в настоящее время количество рабочих составляет около 1500 человек. Материалы и оборудование для перевода ТЭЦ-2 на газ закуплены и доставлены в объеме 99%, — отметил он.

По словам Ержана Бурамбаева, полное завершение перевода ТЭЦ-2 на газ и ввод объектав эксплуатацию запланирован на декабрь 2026 года. Он подчеркнул, что строительно-монтажные работы идут по графику и срывов установленных сроков не ожидается. Фактов отставания от утвержденных графиков нет.

В ответе на запрос агентства Министерство энергетики также сообщило, что на ТЭЦ-2 в зоне главного корпуса уже установлены три газовые турбины и четыре водогрейных котла, а гидравлические испытания завершены. Теперь остается завершить работы по закрытию главного корпуса котельной.

Министерство также прокомментировало ситуацию по ТЭЦ-3, которая ранее подверглась критике со стороны министра. По данным ведомства, эта теплоэлектроцентраль также должна полностью перейти на газ до конца 2026 года.

— На ТЭЦ-3 первый комплект турбины и генератора компании Ansaldo Energia уже установлен на фундамент. Второй комплект турбины и генератора доставлен на склад подрядчика. С учетом замечаний и поручений министра энергетики Ерлана Аккенженова графики работ по обоим проектам были скорректированы. Подрядные организации привлекли дополнительную рабочую силу и технику, а работы организованы в две смены, — сообщили в министерстве.

Напомним, в Министерстве энергетики сообщали, что поэтапный перевод ТЭЦ-2 на газ начнется в 2025 году и завершится в 2026-м, а модернизация ТЭЦ-3 стартует в 2026 году.

Согласно заключению государственной экспертизы от 27 сентября 2024 года, стоимость проекта (ТЭЦ-2) составляет 388 миллиардов тенге.

