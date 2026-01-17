Модернизация ТЭЦ в Алматы: на одном из объектов отстают от графика

Ерлан Аккенженов посетил строительные площадки ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Он особо отметил социальную значимость газификации для мегаполиса.

— Город Алматы задыхается, мы переводим станции на газ — это поручение Президента и наше обещание народу. Права на ошибку у нас нет, — подчеркнул министр, обращаясь к подрядчикам.

В ходе посещения ТЭЦ-2 была отмечена положительная динамика. Представители подрядной организации доложили, что водогрейные котлы № 2 и № 3 успешно прошли гидравлические испытания, работы ведутся в соответствии с графиком.

Однако ситуация на строительной площадке ТЭЦ-3 вызвала серьезную критику главы ведомства. Министр констатировал отставание от графика, назвав главной причиной слабую организацию работы генерального подрядчика.

Обращаясь к руководству и представителям строительных компаний, Ерлан Аккенженов потребовал немедленно мобилизовать ресурсы и обозначил персональную ответственность исполнителей.

— Темпы работ снижать нельзя. Если требуется — увеличивайте численность персонала, но отставание должно быть ликвидировано. Срыв сроков — неприемлем. Мы установим видеонаблюдение на объекте, чтобы в режиме реального времени контролировать ход строительства. Задача стоит четко — 31 декабря станции должны полноценно функционировать, — резюмировал Ерлан Аккенженов.

Реализация проекта модернизации ТЭЦ-3 переведена на особый контроль министерства с требованием еженедельного отчета о ходе работ.

Напомним, в Министерстве энергетики сообщали, что поэтапный перевод ТЭЦ-2 на газ начнется в 2025 году и завершится в 2026-м, а модернизация ТЭЦ-3 стартует в 2026 году.

Согласно заключению государственной экспертизы от 27 сентября 2024 года, стоимость проекта (ТЭЦ-2) составляет 388 миллиардов тенге.

В Министерстве экологии отметили, что перевод всех ТЭЦ Алматы на газ позволит значительно улучшить экологическую ситуацию в мегаполисе и сократить объем вредных выбросов.

