Строительство ТЭЦ-3 стартовало в Семее

Председатель правления АО «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов прибыл с рабочей поездкой в область Абай. В ходе поездки совместно с акимом области Бериком Уали он посетил строительную площадку третьей теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-3), расположенную в поселке Степной на левобережье города Семей.

В рамках проекта строительства новой ТЭЦ в октябре 2025 года был подписан контракт между Министерством энергетики Республики Казахстан и дочерней организацией АО «Самрук-Энерго» — ТОО «Семей Энерго». В настоящее время разработано предварительное технико-экономическое обоснование проекта, а в январе текущего года заключен EPC-контракт на подготовку проектно-сметной документации и выполнение строительных работ.

Согласно проекту, установленная электрическая мощность ТЭЦ-3 составит 405 МВт, а тепловая мощность — 1000 Гкал/час. В качестве основного топлива будет использоваться уголь месторождения «Каражыра». В состав станции войдут четыре паровых котла производительностью по 650 тонн в час каждый и три турбогенератора мощностью по 135 МВт. Общая площадь объекта составит около 190 гектаров.

Фото: акимат области Абай

— Этот проект имеет огромное значение для нашей области. Новая теплоэлектроцентраль позволит снизить дефицит энергии в Семее и обеспечит жителей стабильным теплоснабжением и электроэнергией, — отметил глава региона.

Строительные работы начались в апреле текущего года. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2029 года. Ознакомившись с проектом, Нурлан Жакупов встретился с руководством «Самрук-Энерго», ТОО «Семей Энерго» и подрядчиками на площадке и подчеркнул стратегическую важность объекта.

Фото: акимат области Абай

— Новая ТЭЦ окажет положительное влияние на экологическую ситуацию в регионе. В проекте предусмотрено применение технологий «чистого угля» и современных систем газоочистки, что позволит значительно сократить выбросы по сравнению с действующими угольными источниками энергии в городе. Запуск ТЭЦ запланирован на 2029 год и должен быть обеспечен без срывов. Необходимо принять все возможные меры для ускорения работ, — подчеркнул глава АО «Самрук-Казына».

В настоящее время на левом берегу Иршыта города Семея функционируют два источника теплоснабжения, на правом — 18.