Что Президент назвал гарантией энергетического суверенитета Казахстана

В Казахстане в следующем году начнется строительство первой атомной электростанции. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент агентства Kazinform.

Президент отметил, что основу энергетического баланса страны по-прежнему составляют уголь, нефть и газ, а углеводороды остаются ключевым источником бюджетных доходов и доступной энергии для населения.

По словам Главы государства, Казахстан намерен ускорить темпы газификации.

— Поставлена задача увеличить нынешний показатель газификации, который составляет почти 65 процентов, до 80 процентов, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Одновременно, отметил Президент, Правительство уделяет внимание развитию возобновляемых источников энергии. В настоящее время их доля в энергобалансе страны достигла 7%.

Для обеспечения растущих потребностей экономики к 2029 году планируется ввести более 13 гигаватт новых генерирующих мощностей, при этом не менее четверти из них должны обеспечить объекты возобновляемой энергетики.

Глава государства также подчеркнул, что Казахстан намерен использовать свои конкурентные преимущества в виде крупных запасов ископаемого топлива.

По его словам, в марте текущего года был принят Национальный проект по развитию чистой угольной генерации.

Президент поручил в течение трех лет построить новые теплоэлектроцентрали в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске с применением технологий, соответствующих высоким экологическим стандартам.

— Эти станции нужно построить в обязательном порядке, там много разговоров и мало дела, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Отдельно Президент остановился на развитии атомной энергетики.

Он напомнил, что Казахстан является мировым лидером по добыче урана и располагает необходимой ядерной инфраструктурой.

— Поэтому выбор в пользу атомной генерации — абсолютно правильный. Это решение народа в ходе исторического референдума в 2024 году по сути носит цивилизационный характер. Это гарантия энергетического суверенитета страны, надежная база энергоемкой цифровой экономики будущего. В следующем году начнется строительство первой атомной электростанции, — заявил Глава государства.

Ранее Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента заявил, что Казахстан приступает к реализации масштабного Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, на который в текущем году предусмотрено свыше 1 трлн тенге.