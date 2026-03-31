Строительство ветровой электростанции на 1 ГВт началось в Павлодарской области

Как сообщает Министерство энергетики РК, проект осуществляется китайской корпорацией State Power Investment Corporation совместно с ТОО «Pavlodar Green Energy» в рамках соглашений, подписанных с министерством 29 января текущего года.

— Объем прямых иностранных инвестиций в строительство составит 1,2 млрд долларов, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2029 год. Принципиальной технологической особенностью новой ВЭС станет оснащение системами накопления энергии мощностью 300 МВт. Данное решение позволит эффективно сглаживать природные колебания выработки возобновляемых источников и гарантировать выдачу стабильной мощности в Единую электроэнергетическую систему страны. После запуска станция будет ежегодно производить 3,4 млрд кВт·ч электроэнергии, что внесет существенный вклад в укрепление энергетического баланса Казахстана, — сообщили в Минэнерго.

В ведомстве отметили, что помимо энергетического эффекта, проект имеет высокую экологическую значимость: ожидается сокращение выбросов парниковых газов до 2 млн тонн CO₂ в год.

Ранее сообщалось, что китайcкие инвесторы построят в Казахстане ВИЭ-проекты на два млрд долларов.