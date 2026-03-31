РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:34, 30 Март 2026 | GMT +5

    Строительство ветровой электростанции на 1 ГВт началось в Павлодарской области

    Реализация проекта ветровой электростанции мощностью 1 ГВт началась в районе города Экибастуз Павлодарской области, передает агентство Kazinform.

    Фото: Минэнерго РК

    Как сообщает Министерство энергетики РК, проект осуществляется китайской корпорацией State Power Investment Corporation совместно с ТОО «Pavlodar Green Energy» в рамках соглашений, подписанных с министерством 29 января текущего года.

    — Объем прямых иностранных инвестиций в строительство составит 1,2 млрд долларов, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2029 год. Принципиальной технологической особенностью новой ВЭС станет оснащение системами накопления энергии мощностью 300 МВт. Данное решение позволит эффективно сглаживать природные колебания выработки возобновляемых источников и гарантировать выдачу стабильной мощности в Единую электроэнергетическую систему страны. После запуска станция будет ежегодно производить 3,4 млрд кВт·ч электроэнергии, что внесет существенный вклад в укрепление энергетического баланса Казахстана, — сообщили в Минэнерго.

    В ведомстве отметили, что помимо энергетического эффекта, проект имеет высокую экологическую значимость: ожидается сокращение выбросов парниковых газов до 2 млн тонн CO₂ в год.

    Ранее сообщалось, что китайcкие инвесторы построят в Казахстане ВИЭ-проекты на два млрд долларов.

    Теги:
    Зеленая энергетика Казахстан Минэнерго РК Китай Сотрудничество Энергетика Экибастуз Строительство Павлодарская область
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают