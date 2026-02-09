Минэнерго РК представило проект Нацплана по развитию угольной генерации

В ведомстве отметили, что по поручению Главы государства Правительством РК в лице Минэнерго ведется разработка национального проекта по развитию угольной генерации.

Министерство энергетики на круглом столе представило экспертному сообществу проект Национального плана по развитию угольной генерации до 2030 года. Концепция, предварительная стоимость реализации которой оценивается более чем в восемь трлн тенге, направлена на долгосрочное решение проблемы энергодефицита и глубокую модернизацию изношенных мощностей страны.

— Национальный проект ориентирован на комплексное и всестороннее развитие всей отрасли. Речь идет о сбалансированном подходе, охватывающем привлечение инвестиций, развитие топливно-логистической инфраструктуры и укрепление кадрового потенциала. Такой системный подход обеспечит мультипликативный эффект для экономики и внесет вклад в устойчивое развитие страны в целом, — заявил министр энергетики Ерлан Аккенженов.

Обсуждаемый план включает строительство шести крупных энергообъектов, в числе которых Экибастузская ГРЭС-3 и станции в Курчатове, Кокшетау, Семее, Усть-Каменогорске и Жезказгане. Одновременно с этим рассматривается вопрос технической реновации действующих станций, таких как Экибастузская ГРЭС-2 и ГРЭС Аксу.

Для реализации новых проектов будут использоваться механизмы тендерного отбора инвесторов, а для обновления действующих объектов — инвестиционные соглашения с министерством. Эти инструменты призваны обеспечить прозрачность процесса реализации и гарантированный возврат инвестиций при сохранении прогнозируемых тарифов в рамках долгосрочных контрактов.

— Особое внимание в проекте уделяется объектам на базе «чистого угля» с применением передовых технологий. Наша задача — поэтапное замещение морально и физически устаревших мощностей современными энергоблоками с высоким коэффициентом полезного действия и минимальными выбросами. Мы намерены соблюсти жесткий баланс между экологическими требованиями и энергобезопасностью, — подчеркнул глава Минэнерго.

Успешная интеграция новых мощностей потребует синхронизации с планами по угледобыче и развитию железнодорожной инфраструктуры. В частности, министерство обсуждает необходимость существенного увеличения объемов добычи угля и расшивки «узких мест» на железнодорожных путях. В социальном блоке проекта — меры по защите персонала и запуск специализированных жилищных программ совместно с АО «Отбасы банк».

Представленные предложения станут основой для окончательного формирования Национального проекта после проработки со всеми заинтересованными сторонами.

Напомним, на заседании Национального курултая Президент Казахстана поручил придать угольной генерации статус национального проекта.