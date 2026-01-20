По его словам, объем производства электроэнергии в Казахстане — 123 млрд кВт⋅ч — недостаточен для реализации всех стратегических планов. Президент подчеркнул, что дата-центры сопоставимы по энергопотреблению с металлургическими комбинатами, поэтому энергетическая самодостаточность должна быть ключевым элементом государственной политики.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан обладает значительными запасами угля — около 33 млрд тонн, которых при текущем уровне потребления хватит примерно на 300 лет.

— Уголь — стратегический актив. Его нужно использовать полностью с применением современных технологий, чтобы минимизировать вред окружающей среде. Мы должны заняться введением в строй новых энергетических мощностей, не дожидаясь окончания строительства атомных электростанций. Строительство АЭС — это долгий процесс, — подчеркнул глава государства.

Президент поручил придать угольной генерации статус национального проекта и обязал правительство решить этот вопрос до 20 марта. Среди приоритетов названы строительство новых ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске, запуск электростанции в Курчатове, ввод дополнительных энергоблоков на ГРЭС-2 и начало строительства ГРЭС-3 в Экибастузе.

