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    21:56, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Участок улицы Желтоксан перекроют в Алматы

    В связи с проведением строительно-монтажных работ в рамках реализации проекта BRT по улице Желтоксан, вводятся временные ограничения движения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Участок улицы Желтоксан перекроют в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    В акимате города сообщили, что с 08:00 до 22:00 24 июня движение будет перекрыто на участке от улицы Шевченко до улицы Толе би. Объезд будет обеспечен по проспекту Аблай хана и улице Наурызбай батыра.

    На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

    Отметим, что до 1 августа движение автотранспорта закрыто по улице Римского-Корсакова (от Бульвара Бухар-Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).

    До 20 июля — на улице Богенбай батыра от улицы Бруно до улицы Аносова (в обоих направлениях), а до 30 июня на улице Котельникова от проспекта Сейфуллина до улицы Акан Серы (в обоих направлениях). 

    До 6 июля в Алмалинском районе введут ограничение проезда автотранспорта на улице Айтиева — от улицы Богенбай батыра до улицы Толе би (в обоих направлениях) и на улице Казыбек би — от улицы Чокина до улицы Исаева (в обоих направлениях). 

    До 30 июня — по улице Онгарсынова от улицы Кожабекова до улицы Акберен. 

    До 1 сентября движение автотранспорта ограничено на улице Ходжанова от улицы Гагарина до улицы Жарокова, а также на улице Жарокова от улицы Ходжанова до улицы Дунаевского в южном направлении. 

    Движение по улице Яссауи в Алматы перекроют до конца лета. 

    Теги:
    Дороги Ремонт Регионы Казахстана Регионы Алматы Ремонт дорог
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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