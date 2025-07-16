Участок улицы Клочкова временно перекроют в Алматы

В связи с этим с 16 июля по 1 августа 2025 года будет закрыто движение для автотранспорта по улице Клочкова от улицы Карасай батыра до улицы Кабанбай батыра. Движение будет ограничено в обоих направлениях.

ТОО «Алматинские тепловые сети», ограничения вводятся для обеспечения безопасности плановых работ по реконструкции участка трубопровода, проходящего под проезжей частью указанного участка улицы. В период проведения реконструкции подача горячего водоснабжения потребителям будет сохранена.

Теплотрасса обеспечивает передачу тепловой энергии и горячего водоснабжения для жителей трех многоквартирных жилых домов.

В целом, в текущем году по городу запланирована реконструкция 39 км теплосетей. Это позволит снизить уровень износа до 54%.

Отметим, что до 21 июля будет временно закрыто движение автотранспорта на пересечении улиц Байтурсынова и Бухар жырау.

До 1 августа движение автотранспорта закрыто по улице Римского-Корсакова (от Бульвара Бухар-Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).

До 20 июля — на улице Богенбай батыра от улицы Бруно до улицы Аносова (в обоих направлениях).

До 1 сентября — на улице Ходжанова от улицы Гагарина до улицы Жарокова, а также на улице Жарокова от улицы Ходжанова до улицы Дунаевского в южном направлении.

До 15 августа перекрыто движение по одной полосе проспекта Абая в восточном направлении — на участке от улицы Момышулы до улицы Саина.

До 25 августа — по улице Маркова от бульвара Бухар Жырау до детского сада «Зайка».

Также движение по улице Яссауи поэтапно перекрывают до конца лета.