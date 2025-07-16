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    18:05, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Участок улицы Клочкова временно перекроют в Алматы

    В Алмалинском районе Алматы ограничат движение на участке улицы Клочкова из-за замены порядка 172 метра теплотрассы, введенной в эксплуатацию в 1978 году, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ремонт дорог, жол жөндеу
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    В связи с этим с 16 июля по 1 августа 2025 года будет закрыто движение для автотранспорта по улице Клочкова от улицы Карасай батыра до улицы Кабанбай батыра. Движение будет ограничено в обоих направлениях.

    ТОО «Алматинские тепловые сети», ограничения вводятся для обеспечения безопасности плановых работ по реконструкции участка трубопровода, проходящего под проезжей частью указанного участка улицы. В период проведения реконструкции подача горячего водоснабжения потребителям будет сохранена.

    Теплотрасса обеспечивает передачу тепловой энергии и горячего водоснабжения для жителей трех многоквартирных жилых домов.

    В целом, в текущем году по городу запланирована реконструкция 39 км теплосетей. Это позволит снизить уровень износа до 54%.

    Отметим, что до 21 июля будет временно закрыто движение автотранспорта на пересечении улиц Байтурсынова и Бухар жырау.

    До 1 августа движение автотранспорта закрыто по улице Римского-Корсакова (от Бульвара Бухар-Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова). 

    До 20 июля — на улице Богенбай батыра от улицы Бруно до улицы Аносова (в обоих направлениях). 

    До 1 сентября — на улице Ходжанова от улицы Гагарина до улицы Жарокова, а также на улице Жарокова от улицы Ходжанова до улицы Дунаевского в южном направлении. 

    До 15 августа перекрыто движение по одной полосе проспекта Абая в восточном направлении — на участке от улицы Момышулы до улицы Саина. 

    До 25 августа — по улице Маркова от бульвара Бухар Жырау до детского сада «Зайка». 

    Также движение по улице Яссауи поэтапно перекрывают до конца лета

    Теги:
    Дороги Алматы Закрытие дорог Ремонт дорог
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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