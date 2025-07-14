Участок улицы Дулати временно перекроют в Алматы

Как сообщили в акимате, с 22:00 14 июля до 06:00 15 июля движение будет перекрыто на участке от ресторанного комплекса «Тілек Тас» до улицы Набережная.

— На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Просим заранее планировать свой маршрут, — добавили в акимате.

Фото: акимат Алматы

Отметим, что до 1 августа движение автотранспорта закрыто по улице Римского-Корсакова (от Бульвара Бухар-Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).

До 20 июля — на улице Богенбай батыра от улицы Бруно до улицы Аносова (в обоих направлениях).

До 1 сентября — на улице Ходжанова от улицы Гагарина до улицы Жарокова, а также на улице Жарокова от улицы Ходжанова до улицы Дунаевского в южном направлении.

До 15 августа перекрыто движение по одной полосе проспекта Абая в восточном направлении — на участке от улицы Момышулы до улицы Саина.

До 25 августа — по улице Маркова от бульвара Бухар Жырау до детского сада «Зайка».

Также движение по улице Яссауи поэтапно перекрывают до конца лета.