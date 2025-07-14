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    16:01, 14 Июль 2025 | GMT +5

    Участок улицы Дулати временно перекроют в Алматы

    В Алматы в связи с проведением среднего ремонта участка улицы Дулати, вводятся временные ограничения движения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ремонт дорог, жол жөндеу
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Как сообщили в акимате, с 22:00 14 июля до 06:00 15 июля движение будет перекрыто на участке от ресторанного комплекса «Тілек Тас» до улицы Набережная.

    — На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Просим заранее планировать свой маршрут, — добавили в акимате.

    Участок улицы Дулати временно перекроют в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Отметим, что до 1 августа движение автотранспорта закрыто по улице Римского-Корсакова (от Бульвара Бухар-Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова). 

    До 20 июля — на улице Богенбай батыра от улицы Бруно до улицы Аносова (в обоих направлениях). 

    До 1 сентября — на улице Ходжанова от улицы Гагарина до улицы Жарокова, а также на улице Жарокова от улицы Ходжанова до улицы Дунаевского в южном направлении. 

    До 15 августа перекрыто движение по одной полосе проспекта Абая в восточном направлении — на участке от улицы Момышулы до улицы Саина. 

    До 25 августа — по улице Маркова от бульвара Бухар Жырау до детского сада «Зайка». 

    Также движение по улице Яссауи поэтапно перекрывают до конца лета. 

    Теги:
    Дороги Регионы Казахстана Регионы Алматы Ремонт дорог
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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