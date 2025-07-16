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    14:45, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Участок проспекта Серкебаева временно перекроют в Алматы

    В связи с проведением среднего ремонта участков проспекта Серкебаева, вводятся временные ограничения движения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ремонт дорог
    Фото: Kazinform

    С 08:00 17 июля до 06.00 18 июля движение будет перекрыто на участке от пр. аль-Фараби до ул. Ходжанова.

    С 08:00 18 июля до 06.00 19 июля движение будет перекрыто на участке от ул. Ходжанова до ул. Утепова.

    С 08:00 19 июля до 06.00 20 июля движение будет перекрыто на участке от ул. Утепова до ул. Тимирязева.

    На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

    Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

    ремонт
    Фото: акимат

    Отметим, что до 21 июля будет временно закрыто движение автотранспорта на пересечении улиц Байтурсынова и Бухар жырау.

    До 1 августа движение автотранспорта закрыто по улице Римского-Корсакова (от Бульвара Бухар-Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова). 

    До 20 июля — на улице Богенбай батыра от улицы Бруно до улицы Аносова (в обоих направлениях). 

    До 1 сентября — на улице Ходжанова от улицы Гагарина до улицы Жарокова, а также на улице Жарокова от улицы Ходжанова до улицы Дунаевского в южном направлении. 

    До 15 августа перекрыто движение по одной полосе проспекта Абая в восточном направлении — на участке от улицы Момышулы до улицы Саина. 

    До 25 августа — по улице Маркова от бульвара Бухар Жырау до детского сада «Зайка». 

    Также движение по улице Яссауи поэтапно перекрывают до конца лета. 

    Теги:
    Ремонт Алматы Перекрытие улиц Ремонт дорог
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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