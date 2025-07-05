Участок проспекта Райымбека перекроют на ночь в Алматы

Как сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети», с 23:00 5 июля до 08:00 6 июля движение автотранспорта будет частично ограничено на проспекте Райымбека от улицы Ахрименко до улицы Утеген батыра в обоих направлениях.

Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности ремонтных работ на участке магистрального трубопровода, введённого в эксплуатацию в 1983 году, в рамках подготовки сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону.

Отметим, что до 1 августа движение автотранспорта закрыто по улице Римского-Корсакова (от Бульвара Бухар-Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).

До 20 июля — на улице Богенбай батыра от улицы Бруно до улицы Аносова (в обоих направлениях).

До 6 июля в Алмалинском районе введено ограничение проезда автотранспорта на улице Айтиева — от улицы Богенбай батыра до улицы Толе би (в обоих направлениях) и на улице Казыбек би — от улицы Чокина до улицы Исаева (в обоих направлениях).

До 1 сентября движение автотранспорта ограничено на улице Ходжанова от улицы Гагарина до улицы Жарокова, а также на улице Жарокова от улицы Ходжанова до улицы Дунаевского в южном направлении.

Движение по улице Яссауи в Алматы поэтапно перекрывают до конца лета.

Также с 3 июля по 25 августа закрыто движение по улице Маркова – на участке от бульвара Бухар Жырау до детского сада «Зайка».