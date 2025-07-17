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    15:23, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Участок проспекта Райымбека на ночь перекроют в Алматы

    В Алматы на ночь ограничат движение на одном из участков по проспекту Райымбека, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Участок проспекта Райымбека на ночь перекроют в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    С 22:00 18 июля до 08:00 часов 19 июля в Алматы движение автотранспорта будет частично ограничено на проспекте Райымбека от проспекта Сейфуллина до улицы Бокейханова в обоих направлениях.

    Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности ремонтных работ на участке магистрального трубопровода, введённого в эксплуатацию в 1990 году, в рамках подготовки сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону.

    Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

    Напомним, до 20 июля будет временно закрыто движение автотранспорта на улице Богенбай батыра от улицы Бруно до улицы Аносова (в обоих направлениях). 

    До 21 июля – на пересечении улиц Байтурсынова и Бухар жырау.

    До 1 августа движение автотранспорта закрыто по улице Римского-Корсакова (от Бульвара Бухар-Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы 

    До 15 августа перекрыто движение по одной полосе проспекта Абая в восточном направлении — на участке от улицы Момышулы до улицы Саина. 

    До 25 августа – по улице Маркова от бульвара Бухар Жырау до детского сада «Зайка». 

    До 1 сентября – на улице Ходжанова от улицы Гагарина до улицы Жарокова, а также на улице Жарокова от улицы Ходжанова до улицы Дунаевского в южном направлении. 

    Также движение по улице Яссауи поэтапно перекрывают до конца лета. 

    Теги:
    Дороги Ремонт Регионы Казахстана Регионы Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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