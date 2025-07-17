Участок проспекта Райымбека на ночь перекроют в Алматы

С 22:00 18 июля до 08:00 часов 19 июля в Алматы движение автотранспорта будет частично ограничено на проспекте Райымбека от проспекта Сейфуллина до улицы Бокейханова в обоих направлениях.

Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности ремонтных работ на участке магистрального трубопровода, введённого в эксплуатацию в 1990 году, в рамках подготовки сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, до 20 июля будет временно закрыто движение автотранспорта на улице Богенбай батыра от улицы Бруно до улицы Аносова (в обоих направлениях).

До 21 июля – на пересечении улиц Байтурсынова и Бухар жырау.

До 1 августа движение автотранспорта закрыто по улице Римского-Корсакова (от Бульвара Бухар-Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы

До 15 августа перекрыто движение по одной полосе проспекта Абая в восточном направлении — на участке от улицы Момышулы до улицы Саина.

До 25 августа – по улице Маркова от бульвара Бухар Жырау до детского сада «Зайка».

До 1 сентября – на улице Ходжанова от улицы Гагарина до улицы Жарокова, а также на улице Жарокова от улицы Ходжанова до улицы Дунаевского в южном направлении.

Также движение по улице Яссауи поэтапно перекрывают до конца лета.