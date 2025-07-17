Участок проспекта Майлина временно перекроют в Алматы
В связи с проведением среднего ремонта участка улицы Майлина, вводятся временные ограничения движения, передает корреспондент агентства Kazinform.
Ограничения вводятся в два этапа:
- с 23:00 17 июля до 11:00 18 июля движение будут перекрыто в сторону улицы Бухтарминская от аэропорта. По противоположной стороне будет организовано реверсивное движение.
- с 23:00 18 июля до 6:00 19 июля движение будут перекрыто в сторону аэропорта от улицы Бухтарминская. По противоположной стороне будет организовано реверсивное движение.
На ремонтируемом участке будут установлены предупреждающие дорожные знаки о двустороннем движении. Разделение по полосам будет обозначаться конусными светоотражающими фишками.
Водителей просят заранее планировать свой маршрут.
Как сообщалось, до 20 июля будет временно закрыто движение автотранспорта на улице Богенбай батыра от улицы Бруно до улицы Аносова (в обоих направлениях).
До 21 июля — на пересечении улиц Байтурсынова и Бухар жырау.
До 1 августа движение автотранспорта закрыто по улице Римского-Корсакова (от Бульвара Бухар-Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).
До 15 августа перекрыто движение по одной полосе проспекта Абая в восточном направлении — на участке от улицы Момышулы до улицы Саина.
До 25 августа — по улице Маркова от бульвара Бухар Жырау до детского сада «Зайка».
До 1 сентября — на улице Ходжанова от улицы Гагарина до улицы Жарокова, а также на улице Жарокова от улицы Ходжанова до улицы Дунаевского в южном направлении.
Также движение по улице Яссауи поэтапно перекрывают до конца лета.