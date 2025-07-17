РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:33, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Участок проспекта Майлина временно перекроют в Алматы

    В связи с проведением среднего ремонта участка улицы Майлина, вводятся временные ограничения движения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Участок проспекта Майлина временно перекроют в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Ограничения вводятся в два этапа:

    • с 23:00 17 июля до 11:00 18 июля движение будут перекрыто в сторону улицы Бухтарминская от аэропорта. По противоположной стороне будет организовано реверсивное движение.
    • с 23:00 18 июля до 6:00 19 июля движение будут перекрыто в сторону аэропорта от улицы Бухтарминская. По противоположной стороне будет организовано реверсивное движение.
    Участок проспекта Майлина временно перекроют в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    На ремонтируемом участке будут установлены предупреждающие дорожные знаки о двустороннем движении. Разделение по полосам будет обозначаться конусными светоотражающими фишками.

    Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

    Участок проспекта Майлина временно перекроют в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Как сообщалось, до 20 июля будет временно закрыто движение автотранспорта на улице Богенбай батыра от улицы Бруно до улицы Аносова (в обоих направлениях). 

    До 21 июля — на пересечении улиц Байтурсынова и Бухар жырау.

    До 1 августа движение автотранспорта закрыто по улице Римского-Корсакова (от Бульвара Бухар-Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова). 

    До 15 августа перекрыто движение по одной полосе проспекта Абая в восточном направлении — на участке от улицы Момышулы до улицы Саина. 

    До 25 августа — по улице Маркова от бульвара Бухар Жырау до детского сада «Зайка». 

    До 1 сентября — на улице Ходжанова от улицы Гагарина до улицы Жарокова, а также на улице Жарокова от улицы Ходжанова до улицы Дунаевского в южном направлении. 

    Также движение по улице Яссауи поэтапно перекрывают до конца лета. 

    Теги:
    Дороги Ремонт Регионы Казахстана Регионы Алматы Ремонт дорог
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают