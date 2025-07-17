Участок проспекта Майлина временно перекроют в Алматы

Ограничения вводятся в два этапа:

с 23:00 17 июля до 11:00 18 июля движение будут перекрыто в сторону улицы Бухтарминская от аэропорта. По противоположной стороне будет организовано реверсивное движение.

с 23:00 18 июля до 6:00 19 июля движение будут перекрыто в сторону аэропорта от улицы Бухтарминская. По противоположной стороне будет организовано реверсивное движение.

Фото: акимат Алматы

На ремонтируемом участке будут установлены предупреждающие дорожные знаки о двустороннем движении. Разделение по полосам будет обозначаться конусными светоотражающими фишками.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Фото: акимат Алматы

Как сообщалось, до 20 июля будет временно закрыто движение автотранспорта на улице Богенбай батыра от улицы Бруно до улицы Аносова (в обоих направлениях).

До 21 июля — на пересечении улиц Байтурсынова и Бухар жырау.

До 1 августа движение автотранспорта закрыто по улице Римского-Корсакова (от Бульвара Бухар-Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).

До 15 августа перекрыто движение по одной полосе проспекта Абая в восточном направлении — на участке от улицы Момышулы до улицы Саина.

До 25 августа — по улице Маркова от бульвара Бухар Жырау до детского сада «Зайка».

До 1 сентября — на улице Ходжанова от улицы Гагарина до улицы Жарокова, а также на улице Жарокова от улицы Ходжанова до улицы Дунаевского в южном направлении.

Также движение по улице Яссауи поэтапно перекрывают до конца лета.