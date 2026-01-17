Туризм Восточного Казахстана: рост интереса и испытание на зрелость

Регион с редким для страны набором ландшафтов — от Катон-Карагая и Маркаколя до горнолыжных склонов и Бухтарминского побережья — в последние годы демонстрирует устойчивый рост туристической активности.

По данным, озвученным на отраслевых площадках, по итогам третьего квартала 2025 года Восточный Казахстан посетили более 365 тысяч человек. Существенно вырос и объем услуг размещения — туристы оставили в гостиницах и базах отдыха порядка 7,8 млрд тенге с ростом на 20 процентов.

Эти цифры все чаще используют как аргумент — туризм перестал быть для региона «дополнительной темой» и постепенно превращается в заметный сектор экономики. Рост подтверждают и инвестиции. За прошедший год в сферу туризма в регионе вложили свыше 15 млрд тенге — это и государственные, и частные средства.

В работе — еще 18 инвестиционных инициатив почти на 36 млрд тенге. Но вместе с ростом интереса стало очевидно и другое: туристический поток растёт быстрее, чем инфраструктура.

Зачем едут на восток: территория «настоящего» отдыха

Восточный Казахстан выбирают не за курортный глянец. Туристы едут сюда насладиться красотой природы и разнообразием ландшафтов.

Утром — горнолыжный склон и хвойный воздух, днем — озера и степные панорамы, вечером — этнофестиваль или небольшая семейная база отдыха.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

— Мы приехали в Восточный Казахстан из Австралии. Причём, это уже не первая наша поездка. Каждый раз я приезжаю на родину, рассказываю друзьям об удивительной красоте Катон-Карагая, Маркаколя, показываю фотографии. И на следующий год я привожу с собой новых гостей. Нас поражает казахстанский Алтай, Белуха, Рахманы, тайга, — делится восторженными отзывами турист Марк Уильямс.

По итогам 2025 года регион принял около 15 тысяч зарубежных туристов. Для массового направления это немного, но для природной территории — показатель, что восток Казахстана становится узнаваемым и вовне.

— Туристы обычно формулируют запрос очень просто. И говорят, что едут туда, где красиво, нестандартно. И Восточный Казахстан в этом смысле выигрывает. Но дальше включается второе ожидание, чтобы красота не превращалась в испытание — легко добраться, заселиться, поесть, не потеряться на маршруте, — отмечают представители туристического бизнеса региона.

И вот здесь начинается настоящая проверка. Природа уже работает на регион, а вот сервис ещё нужно повышать.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Самая ощутимая нехватка — люди на маршруте

Один из самых чувствительных вопросов отрасли — специалисты. Причем не только в целом персонал, а конкретно гиды, инструкторы, сопровождающие — те, кто задают качество впечатления и отвечают за безопасность.

Туристический поток можно нарастить рекламой и событиями, но удержать — только работой людей на местах.

— Если смотреть на статистику, поток растёт, объём услуг тоже показывает рост. Но туризм — это не таблица. Это специалисты. Мы очень остро чувствуем нехватку гидов, особенно тех, кто свободно работает на английском, китайском, казахском и русском. Их мало, а спрос уже есть, — отмечает председатель совета по туризму Палаты предпринимателей ВКО Сымбат Рамазанов.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Эта проблема в регионе особенно заметна из-за разнообразия продукта. Восток — это и горы, и озёра, и лечебно-оздоровительные направления, и событийный туризм. Под каждую нишу нужны разные компетенции.

Где-то важнее безопасность, где-то — знание истории, где-то — сервис и коммуникация. И, если специалистов не хватает, бизнес начинает работать «на пределе». Один и тот же человек закрывает роль гида, переводчика и координатора.

— Туристы нередко отмечают, что места потрясающие, но хотелось бы, чтобы кто-то объяснил, показал, провел. Иначе ощущение, что ты увидел красоту, но не понял её полностью, — признаются участники рынка.

Регион пытается закрывать кадровый разрыв через практико-ориентированное обучение — под конкретные потребности отрасли.

Карьерные центры и занятость всё чаще становятся частью туристической логики. Если строятся новые объекты и ожидается рост потока, значит, нужно заранее готовить персонал.

— Мы проводим разъяснительную работу, затем ярмарки вакансий, собеседования. Соискатели, в том числе безработные, проходят обучение на рабочем месте. Это быстрее и эффективнее, чем ждать, когда на рынок выйдет новый выпуск, — рассказывает руководитель Центра трудовой мобильности управления координации занятости и соцпрограмм ВКО Арайлым Есимбекова.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Связь и энергия: невидимые, но решающие условия для инвестиций

Связь и электроснабжение — проблемы, которые турист чувствует мгновенно, даже если не формулирует их словами. Нестабильный интернет означает, что не работает навигация, невозможно быстро решить бытовые вопросы, сложнее вызвать помощь, не всегда проходит оплата.

А для бизнеса это ещё и невозможность масштабироваться — новые гостевые дома и сервисы упираются в недостающие мощности, особенно, на Бухтарминском побережье и в отдалённых сёлах. При этом связь — ещё и вопрос безопасности.

— Сегодня турист без связи чувствует себя небезопасно. Это уже не «хочу сторис», это «не могу позвонить, если что-то случилось». Поэтому интернет на маршрутах — такая же инфраструктура, как дорога, — считает владелец одного из гостевых домов в Катон-Карагае.

Акимат области обещает установку вышек и расширение покрытия, управлению цифровизации поручено увеличить число подключённых населенных пунктов. Но бизнес ждет конкретных сроков — без них проекты уходят в паузу. Пока в регионе вообще без интернета 93 села.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Безопасность: рост потока повышает цену ошибки

Чем больше туристов, тем выше нагрузка на службы и выше цена организационных ошибок. В ДЧС ВКО отмечают, что основные причины происшествий повторяются из года в год. Это потеря ориентирования на местности, выход за пределы маршрутов, травмы, недооценка погоды и рельефа.

— Часто проблема не в том, что место опасное, а в том, что люди выходят без подготовки и без понимания маршрута. Безопасность должна быть частью турпродукта — навигация, инструкции, сопровождение на сложных участках, — подчеркивают в ДЧС ВКО.

Отрасль здесь упирается снова в кадры и координацию. На том же побережье Бухтармы — катастрофический дефицит спасателей. Владельцы частных баз не спешат нанимать профессиональных сотрудников для контроля безопасности на пляжах. А государственные службы не могут объять всю территорию. И вопрос тоже требует решения.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Логистика: то, что действительно меняет отношение к региону

Если говорить о результатах, которые турист ощущает прямо на себе, это транспортная доступность. И здесь свои сложности. К примеру, к тому же озеру Маркаколь, которое называют жемчужиной региона, добраться сегодня решаются только самые смелые.

Или те, кто уверен в проходимости своего автомобиля. Дорога к селу Урунхайка в Маркаколе — одна из самых разбитых в области. Не менее сложно доехать до отдалённых сел и в Катон-Карагае, в том числе, к знаменитым Берельским курганам или же к Рахмановским ключам.

Но как раз по последнему направлению проблему начали решать — впервые там прокладывают асфальт.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

— Рельеф в горах Алтая очень сложный, местность скальная. Поэтому мы не «закатываем асфальт» сразу, а сначала сделали водоотводные мероприятия. Проложили каналы, трубы, лотки. Это основа, чтобы дорога держалась. Саму проезжую часть тоже расширили — для этого пришлось с конца лета по осень закрывать там движение для безопасности автомобилистов. А в новом сезоне начнётся непосредственно асфальтирование, — поясняет директор ВКО филиала «Казавтожол» Нурбек Темирханов.

В целом, стоит отметить, что Восточный Казахстан за последние годы заметно усилил связность территории. Введен в эксплуатацию Бухтарминский мост — объект, который изменил привычную логистику между районами и стал важным элементом туристической доступности.

Параллельно регион завершает строительство новых аэропортов в Катон-Карагайском и Зайсанском районах — туда сегодня сложнее всего добираться наземным транспортом, несмотря на высокий интерес к природным и лечебно-оздоровительным локациям. Дорожные объемы тоже растут.

Фото: акимат ВКО

В 2024 году в области проложили и отремонтировали 710 км трасс республиканского и местного значения, в 2025-м — уже 856 км. В том числе, за 5 млрд тенге отремонтировано 168 км дорог к туристическим объектам.

Все проекты — под контролем Национального центра качества дорожных активов.

— Все замечания фиксируются у нас в цифровой системе KazroadLab, где результаты видит и заказчик. Пока замечания не устранены, работы не принимаются. Это принципиально. А на туристических направлениях недоработки сразу видны в сезон, и могут стать причиной аварий, или, как минимум, испортить гостям впечатление о поездке, — отмечает директор ВКО филиала Национального центра качества дорожных активов Ержан Аязбаев.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Дополнительно регион усиливает транспортные узлы. Модернизируются пункты пропуска «Майкапчагай» и «Уба», реконструируются железнодорожные вокзалы в Усть-Каменогорске, Риддере, Шемонаихе, Алтае и Серебрянске.

Но не меньшего внимания требуют и местные, районные дороги, говорят представители турсферы. И уверяют, что решение инфраструктурных проблем приведёт к появлению новых мест отдыха.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Новые проекты: ставка на круглогодичность

Одна из главных препон для развития туризма в регионе — его сезонность. Пляжные зоны работают только пару месяцев в году, горнолыжные курорты — 3-4 месяца. Отсюда высокие цены — заработка за такой короткий период должно хватить и на себестоимость услуг, и на зарплаты, налоги, и дальнейшее содержание.

Поэтому теперь в области делают ставку на круглогодичность. Среди проектов называют развитие отельной инфраструктуры, эко-форматов и крупных кластеров.

— В Риддере в планах запустить масштабный горнолыжный кластер «Анатау» с расчётом на многокилометровые трассы и расширение номерного фонда. На Сибинских озёрах — проекты курортного формата, в Катон-Карагае — гостиничные и оздоровительные инициативы, — делятся планами в профильном управлении.

На уровне госмер поддержки озвучиваются компенсации части затрат на строительство туристских объектов и придорожного сервиса, субсидирование санитарных узлов, поддержка обновления туристского транспорта.

В сумме это должно подтолкнуть не только большие проекты, но и малый бизнес — гостевые дома, сервисы, питание, локальные экскурсии.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

События — как способ увеличить турпоток

Помимо логистики и инфраструктуры, регион всё активнее опирается на событийный туризм. Этнофестивали и международные конкурсы становятся поводом ехать «на конкретную дату», а не просто «когда получится». Это важно для экономики, а ещё — способ решить ту же проблему сезонности. События помогают выравнивать поток.

— Туристы приезжают не только посмотреть природу, им нужен повод и эмоция. Событие даёт эту точку притяжения. Люди планируют поездку заранее, берут жильё, остаются на несколько дней, — рассказывает Сымбат Рамазанов.

Фото: акимат ВКО

И такими событиями в прошедшем году стали международные фестивали «Алтай — золотая колыбель тюркского мира» в Катон-Карагае и «Шығыс салбурыны» в Бозанбае в Уланском районе, который собрал лучших беркутчи со всего мира. Так в регион привлекли по 10 тысяч гостей, а сами мероприятия вылились в масштабные празднования, полностью забронированные места проживания, и даже показали их дефицит.

— Событийный туризм доказывает свою эффективность. Но нам, как представителям сферы, хотелось бы, чтобы регион проводил больше таких мероприятий. Нужен конкретный календарь событий, чтобы мы могли приглашать гостей, организовывать туры, — добавляет Сымбат Рамазанов.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Что в итоге: рост уже есть, «узкие места» — тоже

Восточный Казахстан уже доказал, что способен привлекать гостей — и зимой, и летом. Область двигается к модели всесезонного направления. Инвестиции растут, транспортные проекты меняют доступность, событийность формирует поводы возвращаться.

Развиваются сами объекты — горнолыжные курорты, экомаршруты, пляжные зоны, строится транспортная инфраструктура. Регион видит амбициозную цель — 650 тысяч туристов к 2029 году. И логика этой цели понятна — туризм может стать драйвером экономики.

Вопрос теперь в том, сможет ли восток превратить живой интерес в устойчивую индустрию, когда до локаций легко доехать, на маршруте безопасно, связь не пропадает в самый важный момент, а сервис не уступает ожиданиям тех, кто выбирает путешествовать по Казахстану. А главное, захотят ли потом туристы вернуться сюда снова?

