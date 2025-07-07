Дорогу к Рахмановским ключам впервые асфальтируют: путь к жемчужине Алтая станет доступнее

13 километров, ранее представлявших собой непроходимое бездорожье, вскоре станут полноценной транспортной артерией.

— Этот участок никогда не имел твердого покрытия. Добраться туда могли только внедорожники, что серьезно сдерживало туристический поток. Мы уделили этому направлению особое внимание, ведь речь идет о развитии одного из уникальнейших курортов страны, — сообщил директор Восточно-Казахстанского филиала АО «НК „КазАвтоЖол“ Нурбек Темирханов.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Новая дорога строится в рамках среднего ремонта трассы республиканского значения «Усть-Каменогорск — Алтай — Улкен Нарын — Катон-Карагай — Рахмановские ключи». Работы ведутся сразу на нескольких участках общей протяженностью 165 км. Из них 152 км планируется завершить уже в этом году, включая критически важный 13-километровый отрезок, ведущий непосредственно к радоновому курорту.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

— Проект осложняется рельефом: дорога проходит через горную местность, с множеством ручьев, скальных выходов и нестабильного грунта. Мы предусмотрели устройство водоотводных канав, дренажей, водопропускных труб, расширение узких участков, выравнивание профиля и укладку покрытия из холодной мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Все это делается впервые в истории этого направления, — подчеркнул Нурбек Темирханов.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Рабочие признаются: стройка здесь идет буквально на выносливость.



— Скалы, камни, вода — очень сложный участок. На обычной технике не проедешь. Сначала укрепляем основание, прокладываем дренажные системы. Только потом выравниваем и укладываем асфальт. Иначе все сползет весной, не выдержит, — делится один из рабочих на участке.

Качество покрытия контролируют особо тщательно. Восточно-Казахстанский филиал Национального центра качества дорожных активов фактически «приписан» к этой трассе. Инженеры приезжают сюда почти каждую неделю: берут пробы, проверяют слои, следят за соблюдением нормативов.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

— Мы почти каждую неделю выезжаем на объект. Проверяем, как укладывается асфальт, отбираем пробы, следим за соблюдением технологии. Все замечания подрядчики обязаны устранять в кратчайшие сроки — в противном случае объект просто не будет принят в эксплуатацию. Контроль здесь жесткий, ведь от качества зависит и безопасность, и долговечность, — рассказали в филиале.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Для тех, кто годами возил туристов по этому направлению, новость о строительстве дороги — настоящее событие. Местные водители сравнивают каждый рейс с гонкой на выживание.

— Мы тут как на ралли. 13 километров — и час, и полтора езды по камням, колдобинам. Уазики, Нивы, джипы — другие машины тут просто не выдерживают. Хотя иногда проезжают и легковушки, но жаль машины. Бьются подвески, летят колеса. За рейс берем от 40 до 85 тысяч тенге, и это не жадность — просто все уходит на ремонт, — объясняет один из водителей.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Несмотря на все сложности, туристов не становится меньше. Рахмановские ключи — это не просто курорт, а магическое место, притягивающее тех, кто ищет покой, здоровье и особую атмосферу высокогорья. И каждый из гостей влюбляется в эти места с первого взгляда.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

— Я был на Байкале, на Кавказе, в Европе. Но такого, как в Рахманах, не видел нигде. Здесь все — и тишина, и воздух, и вода, и горы. Радоновые источники, Белуха, озеро — все как в сказке. Уверен: если сделать дорогу и отремонтировать санаторий, это место станет брендом мирового уровня. Оно может прокормить весь Казахстан, — считает турист из Астаны.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Санаторий «Рахмановские ключи» расположен на высоте 1760 метров над уровнем моря, у подножия Священной Белухи, в глубине Катон-Карагайского национального парка. А сами источники известны с XVIII века. Считается, что они были открыты охотником, спасшимся в теплой воде от замерзания. Воды здесь обладают уникальными свойствами: температура от +34 до +43 градусов, минимальная минерализация, богатство кремниевой кислотой. Их используют для лечения суставов, нервной системы и кожных заболеваний.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Здесь находится и самая высокогорная мечеть страны — «Аль-Куддус». А окрестности полны мифов и легенд. Рахмановское озеро, по местным поверьям, делится на две половины, а в его глубине живет загадочный мохнатый старик. Рыбы в озере нет, но это не делает его мертвым — наоборот, «безжизненность» воды, насыщенной радоном, считается источником ее целебной силы.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Развитие курорта стало приоритетной задачей для властей области. В 2024 году санаторий, находившийся в частной собственности, был передан на баланс акимата. Теперь региональные власти ищут инвестора для восстановления инфраструктуры, но намерены сохранить объект в рамках государственного участия.

— Наша задача — сохранить Рахманы как национальное достояние. Восстановить, сделать курорт доступным и безопасным. Но все начинается с дороги. Без нее — никакой инвестор не поедет, — отметили в ведомстве.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Обновление дороги к Рахмановским ключам — часть крупной программы по улучшению туристических маршрутов в регионе. В 2025 году планируется завершить средний ремонт на трассах Усть-Каменогорск — Семей (91 км), Усть-Каменогорск — Шемонаиха (93 км), Усть-Каменогорск — Риддер (105 км), Теректи — Урунхайка (60 км), Австрийская дорога (60 км). На направлении Усть-Каменогорск — Катон-Карагай — Рахмановские ключи также предусмотрена реконструкция 27 км и ремонт 152 км.

— Улучшение транспортной доступности и качество дорог напрямую влияют на развитие туризма, повышение экономической активности и уровня жизни в регионе. Мы рассчитываем, что эти проекты станут точкой роста для всего Восточного Казахстана, — считают в Министерстве транспорта РК.

Ранее сообщалось, что МВД РК усилило меры безопасности на дороге в связи с потоком туристов к Алаколю.