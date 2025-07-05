МВД РК усилило меры безопасности на дороге в связи с потоком туристов к Алаколю

С началом летнего сезона увеличилось количество туристов, направляющихся к озеру Алаколь. В связи с этим на территории района Маканшы усилены меры по обеспечению дорожной безопасности.

Сотрудники полиции проводят разъяснительные беседы с водителями, напоминая о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Особое внимание уделяется недопустимости превышения скорости, вождению в нетрезвом виде, отказу от использования ремней безопасности и непропуску пешеходов.

Для обеспечения безопасности вдоль автодорог установлены передвижные медицинские пункты. Водители проходят медицинский осмотр, позволяющий своевременно выявить признаки усталости или ухудшения самочувствия.

Комплекс мер, реализуемый в районе Маканшы, направлен на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и обеспечение безопасности как для туристов, так и для местных жителей, отметили в МВД РК.

Ранее мы писали, как добраться до озера Алаколь на самолете, поезде и авто.