Как добраться до озера Алаколь на самолете, поезде и авто
В сезон каникул и отпусков до озера Алаколь запустят дополнительные вагоны и авиарейсы по доступным ценам, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта.
В летний период у казахстанцев будет возможность добраться до уникального озера Алаколь на самолете, поезде или авто.
Железнодорожный транспорт
В предстоящий летний период до курортной зоны Алаколь будет курсировать 13 железнодорожных маршрутов, из них 4 — круглогодичные, еще 9 — дополнительные. Таким образом, поезда будут курсировать из Астаны, Алматы, Павлодара, Кызылорды, Семея, Оскемена и Актогая.
Алматы — Алаколь:
1. № 207/208 «Алматы-2 — Жаланашколь» (2 раза в неделю);
2. № 221/222 «Алматы-2 — Достык» (3 раза в неделю);
3. № 211/212 «Алматы-2 — Достык» (по четным дням в июне — июле, по нечетным в августе);
4. № 337/338 «Алматы-2 — Достык» (3 раза в неделю);
5. № 21/6941/6942/22 «Алматы-1 — Достык» (по четным дням).
Астана — Алаколь:
1. № 54/53 «Нурлы жол — Достык» (2 раза в неделю);
2. № 254/253 «Нурлы жол — Достык» (2 раза в неделю);
3. № 122/6942/6941/121 «Нурлы жол — Семей» (по четным дням).
Другие маршруты:
1. № 31/6942/6941/32 «Павлодар — Достык» (по четным дням);
2. № 21/6942/6941/22 «Кызылорда — Достык» (по нечетным дням);
3. № 457/458 «Семей — Достык» (по нечетным дням);
4. № 459/460 «Оскемен — Достык» (нечетным дням);
5. № 6941/6942 «Актогай — Достык» (ежедневно).
Авиасообщение
С 1 июня 2025 года казахстанская авиакомпания SCAT начнет выполнять субсидируемые рейсы до города Урджар, который находится недалеко от озера Алаколь. Между столицей и Урджаром, а также Алматой и Урджаром будет выполняться по 6 рейсов в неделю. Стоимость билета по направлению Астана-Урджар в один конец — 16 тыс. тенге, а Алматы-Урджар в один конец обойдется в 14 тыс. тенге.
Также прорабатывается вопрос запуска в летний период субсидируемых авиарейсов до города Ушарал.
Автомобильный транспорт
Подъезд к озеру Алаколь осуществляется по единому маршруту — автодороге «Талдыкорган — Усть-Каменогорск» (768 км), полностью покрытой новым асфальтом.
С юга со стороны Жетысуской области удобный подъезд идёт через Ушарал и далее по дороге «Ушарал — Достык» (180 км) вдоль южного берега озера.
С севера из Абайской области подъезд возможен через дорогу «Таскескен — Бахты» до села Маканчи (133 км), затем по направлению «Маканчи — Жаланашколь» к северному побережью.
По всем автодорагам республиканского значения, ведущим к озеру Алаколь, обеспечен комфортный проезд с новым асфальтобетонным покрытием.
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