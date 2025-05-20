Как добраться до озера Алаколь на самолете, поезде и авто

В летний период у казахстанцев будет возможность добраться до уникального озера Алаколь на самолете, поезде или авто.

Железнодорожный транспорт

В предстоящий летний период до курортной зоны Алаколь будет курсировать 13 железнодорожных маршрутов, из них 4 — круглогодичные, еще 9 — дополнительные. Таким образом, поезда будут курсировать из Астаны, Алматы, Павлодара, Кызылорды, Семея, Оскемена и Актогая.

Алматы — Алаколь:

1. № 207/208 «Алматы-2 — Жаланашколь» (2 раза в неделю);

2. № 221/222 «Алматы-2 — Достык» (3 раза в неделю);

3. № 211/212 «Алматы-2 — Достык» (по четным дням в июне — июле, по нечетным в августе);

4. № 337/338 «Алматы-2 — Достык» (3 раза в неделю);

5. № 21/6941/6942/22 «Алматы-1 — Достык» (по четным дням).

Астана — Алаколь:

1. № 54/53 «Нурлы жол — Достык» (2 раза в неделю);

2. № 254/253 «Нурлы жол — Достык» (2 раза в неделю);

3. № 122/6942/6941/121 «Нурлы жол — Семей» (по четным дням).

Другие маршруты:

1. № 31/6942/6941/32 «Павлодар — Достык» (по четным дням);

2. № 21/6942/6941/22 «Кызылорда — Достык» (по нечетным дням);

3. № 457/458 «Семей — Достык» (по нечетным дням);

4. № 459/460 «Оскемен — Достык» (нечетным дням);

5. № 6941/6942 «Актогай — Достык» (ежедневно).

Авиасообщение

С 1 июня 2025 года казахстанская авиакомпания SCAT начнет выполнять субсидируемые рейсы до города Урджар, который находится недалеко от озера Алаколь. Между столицей и Урджаром, а также Алматой и Урджаром будет выполняться по 6 рейсов в неделю. Стоимость билета по направлению Астана-Урджар в один конец — 16 тыс. тенге, а Алматы-Урджар в один конец обойдется в 14 тыс. тенге.

Также прорабатывается вопрос запуска в летний период субсидируемых авиарейсов до города Ушарал.

Автомобильный транспорт

Подъезд к озеру Алаколь осуществляется по единому маршруту — автодороге «Талдыкорган — Усть-Каменогорск» (768 км), полностью покрытой новым асфальтом.

С юга со стороны Жетысуской области удобный подъезд идёт через Ушарал и далее по дороге «Ушарал — Достык» (180 км) вдоль южного берега озера.

С севера из Абайской области подъезд возможен через дорогу «Таскескен — Бахты» до села Маканчи (133 км), затем по направлению «Маканчи — Жаланашколь» к северному побережью.

По всем автодорагам республиканского значения, ведущим к озеру Алаколь, обеспечен комфортный проезд с новым асфальтобетонным покрытием.

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