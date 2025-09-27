Спрос в пять раз выше предложения: почему ВКО не справляется с турпотоком

Цифры и реальность

По данным Бюро нацстатистики, в Казахстане насчитывается более 4300 объектов размещения туристов. Лидируют область Жетысу (390), Алматы (387) и Акмолинская область (369). Следом как раз идет Восточный Казахстан — здесь 367 мест, где можно остановиться гостям. На бумаге цифры выглядят достойно. Но если посмотреть глубже, становится ясно, что структура рынка в области крайне неравномерная.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

— Из 367 объектов 247 расположены в сельской местности. Большая часть — это небольшие домики, коттеджи, квартиры и шале. Гостиниц, домов отдыха и туристских баз в разы меньше, — поясняют в управлении туризма ВКО.

По количеству объектов область сопоставима с регионами-лидерами, но «размельченная» структура и сельская локализация создают узкие места. В результате, когда наступает высокий сезон, «мелкая» инфраструктура быстро исчерпывает свои возможности. Туристы бронируют места за месяцы, а опоздавшие рискуют остаться без крыши над головой. Для бизнеса — свои минусы. Это нестабильная загрузка и сложность в достижении единых стандартов сервиса.

При этом регион стремится развивать событийный туризм. В области проводятся масштабные фестивали, международные айтысы, праздники охотников-беркутчи. На такие мероприятия Восточный Казахстан собирает по несколько тысяч человек. И одно дело, если это местные жители, и другое — приезд гостей.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Яркий пример — этнокультурный фестиваль «Алтай — золотая колыбель тюркского мира», который этим летом собрал более 10 тысяч участников из разных стран. И местом дислокации выбрали живописный Катон-Карагайский район. Только вот как раз там основные места размещения — это небольшие гостевые дома. То есть обычные сельские домики, которые жители сдают в аренду приезжающим. Вместить большое количество людей они просто не в состоянии. А крупных гостиниц и домов отдыха — мало. Неудивительно, что все они оказались переполнены. И некоторые из гостей в итоге были вынуждены ночевать в машинах или палатках.

— Мы приехали семьей из Астаны. Бронировать номера нужно было заранее, оказывается. В итоге две ночи пришлось провести в машине. Красота Алтая потрясающая, но хотелось бы и комфорта, — сказала гостья из столицы Айгуль Исмаилова.

Так фестиваль высветил проблему — турпоток растет, а инфраструктура остается на прежнем уровне.

Бухтарма: спрос в пять раз выше предложения

Схожая ситуация и на побережье Бухтарминского водохранилища. Это одно из самых популярных мест пляжного отдыха в Восточном Казахстане. Летом сюда едут десятки тысяч человек — не только местных жителей, но и гостей из других областей и даже стран, в основном из России. Их привлекает чистая вода, хвойные леса, скалы, песчаный берег. Да и само водохранилище — уникальное. Входит в пятерку крупнейших искусственных сооружений в мире. Только вот загвоздка снова в местах размещения — их катастрофически не хватает, признают власти района Алтай. Именно там сосредоточены большинство баз отдыха вдоль Бухтармы.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

— В пиковый сезон со стороны областного центра в нашу сторону выезжает около 25–30 тысяч машин. Даже если условно поделить это число пополам, получится порядка 12,5 тысячи человек. А официально в районе зарегистрировано всего 2222 койко-места, — говорит руководитель отдела предпринимательства и туризма района Алтай Ерик Ерболатов.

Даже по самым консервативным оценкам, разрыв выходит в 5 раз. А это приводит к очередям на бронирование, росту цен и процветанию «теневого» рынка краткосрочной аренды. Мы уже писали, что базы отдыха на Бухтарме в ВКО маскируют под дачи, чтобы избежать налогов.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Почему бизнес не строит гостиницы

На первый взгляд решение очевидно — в регионе нужно строить новые гостиницы. Но на деле ситуация далеко непростая. Для бизнеса это слишком дорого и долго, отмечают в управлении предпринимательства и промышленности ВКО. Госорган как раз отвечает за привлечение инвестиций. И уже не раз сталкивался с отказами от возможных инвесторов.

— Чтобы согласовать проект, получить все разрешения на землю и строительство, а затем возвести объект, требуется от трех до пяти лет. Для инвесторов это слишком долгий цикл, деньги приходится замораживать, а сроки окупаемости становятся неопределенными. Тем более, цены на стройматериалы постоянно растут. И расходы могут увеличиться в несколько раз от изначального плана, — делится руководитель управления предпринимательства и промышленности ВКО Исатай Ансат.

В результате предприниматели чаще выбирают малые формы — мини-базы и домики. Такой формат быстрее запускается, но не решает задачу массового и стандартизированного размещения. И проблема с дефицитом мест никуда не исчезает.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Инфраструктурные «дыры»

Даже те, кто уже работает в сфере туризма, средства в расширение своих зон отдыха вкладывают осторожно. Опасения те же — удаленность от крупных городов увеличивает расходы на доставку стройматериалов, сложно найти рабочую силу в районах. Кроме того, проекты обходятся дороже из-за нерешенных инфраструктурных вопросов. Справляться бизнесу часто приходится своими силами. Вода, канализация, связь — все это предприниматели тянут за свой счет, рассказывает владелец одной из баз отдыха в районе Алтай Мурат Султанбеков. Они с супругой уже больше 10 лет развивают этот бизнес.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

— Здесь на берегу Бухтармы все бурят скважины, потому что централизованного водоснабжения тут нет. А процесс бурения тоже непростой. Не у всех он дает нужный результат, каждый раз приходится искать новое подземное русло. Это опять же траты и времени, и денег. С канализацией еще сложнее — септики портят грунтовые воды, могут отходы попадать в водохранилище. Было бы замечательно, если бы существовала централизованная вода и канализация. Это упростило бы жизнь и предпринимателям, и туристам, — отмечает Мурат Султанбеков.

Туристы добавляют, проблемы в зонах отдыха не только с водой и канализацией. Для многих сложности доставляет отсутствие стабильного интернета и мобильной связи. Далеко не везде есть возможность оставаться онлайн. А в век цифровых технологий и удаленной работы это может быть решающим фактором при выборе места отдыха.

Что предлагают власти

Регион сейчас ищет решения, которые позволили бы быстро увеличить количество качественных мест размещения, без многолетних строек. Тем более, есть поручение Президента навести порядок в туристической сфере и превратить отрасль в драйвер экономики. И новую идею как раз предложило управление предпринимательства и промышленности ВКО — использовать уже существующие здания, которые есть на балансе госорганов. Или же привлечь залоговое имущество банков. Главное при этом — упростить процедуры передачи и сократить время запуска новых проектов.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

— Через СПК и институт государственно-частного партнерства мы должны начать решение данных проблем. Здания можно реализовать бизнесу даже по остаточной стоимости, с возможностью рассчитаться за 5–10 лет. Тогда предпринимателю останется только сделать ремонт и завезти мебель. И уже в течение года он сможет запустить достойный отель уровня 3-4-х звезд, — считает Исатай Ансат.

Кроме того, нужно предусмотреть и сокращение процедур согласования проектов, упрощение получения земельных участков и подключений к инженерным сетям. Чиновник видит решение в применение системы «единого окна», когда предпринимателю не нужно обходить множество государственных организаций и получать необходимые разрешения в каждом. Можно пойти по примеру Китая, где уже реализован этот принцип. И там и максимально сокращены сроки согласований и количество процедур. Такой подход способен снизить порог входа для бизнеса и ускорить насыщение рынка номерным фондом.

Что в итоге

Катон-Карагай и побережье Бухтарминского водохранилища остаются самыми уязвимыми точками. Здесь спрос концентрируется в короткий сезон, а любая мелкая проблема быстро превращается в фактор риска для репутации региона. Поэтому эксперты предлагают приступить к срочным мерам. И называют три направления, в которых уже сейчас можно добиться изменений, это:

Конверсия зданий. Быстрая переделка пригодных помещений под гостиницы и хостелы.

Инфраструктура. Центральные точки водоснабжения и канализации, усиление связи, удобные кемпинги.

Единые стандарты. Минимальные требования к сервису даже в малых объектах, чтобы гости получали предсказуемое качество.

Эти меры не заменят масштабных инвестиций, но дадут возможность «перехватить» ситуацию и показать быстрый результат, чтобы переломить ситуацию. Тогда регион сможет предложить туристам не только красоту природы, но и сервис, достойный международного уровня, считают эксперты.

Ранее мы рассказывали, что Казахстан вошел в топ-3 самых популярных направлений для российских туристов.