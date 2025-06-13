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    10:25, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    Теневой туризм: базы отдыха на Бухтарме в ВКО маскируют под дачи

    В районе Алтай Восточно-Казахстанской области выявлены десятки случаев, когда туристические объекты дробят и переоформляют как дачные участки, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Бухтарма, ВКО
    Фото: Нелли Нигматуллина/ Kazinform

    Специалисты отмечают, что таким образом владельцы пытаются избежать налогов и требований, связанных с предпринимательской деятельностью.

    Инвентаризация земель вдоль побережья Бухтарминского водохранилища выявила тревожную тенденцию. В 2024 и начале 2025 года в районе Алтай зафиксировано 52 случая изменения назначения земель с туристического на дачное. По данным районного отдела сельского хозяйства и земельных отношений, эти участки принадлежат всего 33 физическим лицам.

    — В отдельных случаях один человек владеет сразу несколькими «дачами» — например, один гражданин имеет 13 участков, все ранее входили в состав базы отдыха.Очевидно, что речь идет не о личном отдыхе, а о завуалированной предпринимательской деятельности, — пояснила руководитель отдела Айгуль Куттубаева.

    По её словам, документы по всем фактам уже переданы в налоговые органы, в ближайшее время состоятся выездные проверки. В зоне внимания — не только землепользование, но и потенциальные риски для отдыхающих. Ведь если услуга оказывается вне правового поля, в случае каких-либо проблем туристы остаются без защиты.

    — Если вы арендуете домик, а вам не выдали чек, в случае происшествия не сможете доказать факт оказания услуги, — подчеркнула Куттубаева.

    Бухтарма
    Фото: Нелли Нигматуллина/ Kazinform

    С аналогичными случаями сталкиваются и специалисты департамента государственных доходов ВКО. Регулярно они проводят рейды и семинары в туристических районах области — в Улкен-Нарыне, Катон-Карагае, Маркаколе.

    — Есть примеры, когда базы отдыха официально не оформлены, а по сути работают как бизнес. Один из таких объектов пострадал при пожаре — выяснилось, что домики сдавались без регистрации и без уплаты налогов, — сообщила руководитель управления камерального мониторинга ДГД по ВКО Гульжанат Беркутова.

    Нарушения чаще всего касаются незарегистрированных ИП, отсутствия кассовых аппаратов, незаконной реализации алкоголя и несоблюдения санитарных норм.

    Тем не менее, разъяснительная работа даёт результат. За 2024 год после семинаров и встреч с предпринимателями в качестве индивидуальных предпринимателей зарегистрировались 106 человек.

     — А налоговые поступления от 335 баз отдыха по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличились на 200 миллионов тенге — с 1,7 до 1,9 миллиарда. И это, несмотря на снижение налогов с 4-х до 2-х процентов по решению местных маслихатов. Мы всегда подчёркиваем: работать легально выгодно. Есть гранты, субсидии, поддержка от государства. А главное — налоги остаются в регионе, помогают развивать инфраструктуру, — отметила Гульжанат Беркутова.

    По данным ДГД,  к административной ответственности привлечены 52 лица за деятельность без регистрации. Рейды и контроль в популярных курортных зонах продолжатся.

    Особое внимание в этом сезоне уделено району Маркаколь, где в ближайшие годы планируется создание международного туристического маршрута.

    — Ожидается запуск пешего таможенного перехода из села Маркаколь в Китайскую Народную Республику, маршрут протяжённостью 316 км соединит озёра Канас и Маркаколь. Это проект 2028–2030 годов, подготовка к нему уже идёт, — добавила Г. Беркутова.

    Власти подчёркивают, что  развитие туризма — стратегическое направление. Но чтобы оно приносило пользу и региону, и предпринимателям, и туристам, необходимо соблюдать законы и правила.

    Бухтарма
    Фото: Нелли Нигматуллина/ Kazinform

    Ранее сообщалось, когда решат инфраструктурные проблемы на побережье Бухтармы.

     

    Теги:
    Туризм Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Регионы
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
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