Теневой туризм: базы отдыха на Бухтарме в ВКО маскируют под дачи

Специалисты отмечают, что таким образом владельцы пытаются избежать налогов и требований, связанных с предпринимательской деятельностью.

Инвентаризация земель вдоль побережья Бухтарминского водохранилища выявила тревожную тенденцию. В 2024 и начале 2025 года в районе Алтай зафиксировано 52 случая изменения назначения земель с туристического на дачное. По данным районного отдела сельского хозяйства и земельных отношений, эти участки принадлежат всего 33 физическим лицам.

— В отдельных случаях один человек владеет сразу несколькими «дачами» — например, один гражданин имеет 13 участков, все ранее входили в состав базы отдыха.Очевидно, что речь идет не о личном отдыхе, а о завуалированной предпринимательской деятельности, — пояснила руководитель отдела Айгуль Куттубаева.

По её словам, документы по всем фактам уже переданы в налоговые органы, в ближайшее время состоятся выездные проверки. В зоне внимания — не только землепользование, но и потенциальные риски для отдыхающих. Ведь если услуга оказывается вне правового поля, в случае каких-либо проблем туристы остаются без защиты.

— Если вы арендуете домик, а вам не выдали чек, в случае происшествия не сможете доказать факт оказания услуги, — подчеркнула Куттубаева.

Фото: Нелли Нигматуллина/ Kazinform

С аналогичными случаями сталкиваются и специалисты департамента государственных доходов ВКО. Регулярно они проводят рейды и семинары в туристических районах области — в Улкен-Нарыне, Катон-Карагае, Маркаколе.

— Есть примеры, когда базы отдыха официально не оформлены, а по сути работают как бизнес. Один из таких объектов пострадал при пожаре — выяснилось, что домики сдавались без регистрации и без уплаты налогов, — сообщила руководитель управления камерального мониторинга ДГД по ВКО Гульжанат Беркутова.

Нарушения чаще всего касаются незарегистрированных ИП, отсутствия кассовых аппаратов, незаконной реализации алкоголя и несоблюдения санитарных норм.

Тем не менее, разъяснительная работа даёт результат. За 2024 год после семинаров и встреч с предпринимателями в качестве индивидуальных предпринимателей зарегистрировались 106 человек.

— А налоговые поступления от 335 баз отдыха по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличились на 200 миллионов тенге — с 1,7 до 1,9 миллиарда. И это, несмотря на снижение налогов с 4-х до 2-х процентов по решению местных маслихатов. Мы всегда подчёркиваем: работать легально выгодно. Есть гранты, субсидии, поддержка от государства. А главное — налоги остаются в регионе, помогают развивать инфраструктуру, — отметила Гульжанат Беркутова.

По данным ДГД, к административной ответственности привлечены 52 лица за деятельность без регистрации. Рейды и контроль в популярных курортных зонах продолжатся.

Особое внимание в этом сезоне уделено району Маркаколь, где в ближайшие годы планируется создание международного туристического маршрута.

— Ожидается запуск пешего таможенного перехода из села Маркаколь в Китайскую Народную Республику, маршрут протяжённостью 316 км соединит озёра Канас и Маркаколь. Это проект 2028–2030 годов, подготовка к нему уже идёт, — добавила Г. Беркутова.

Власти подчёркивают, что развитие туризма — стратегическое направление. Но чтобы оно приносило пользу и региону, и предпринимателям, и туристам, необходимо соблюдать законы и правила.

Фото: Нелли Нигматуллина/ Kazinform

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