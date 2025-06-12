Когда решат инфраструктурные проблемы на побережье Бухтармы

Одним из главных препятствий для туристического бизнеса в Самарском районе долгое время оставалось нестабильное электроснабжение. Отдыхающие регулярно жаловались на перебои с подачей света, а владельцы баз отдыха не могли развивать инфраструктуру: мощности не хватало даже на базовые потребности. Свет исчезал на сутки, а в пиковый сезон из-за нагрузки – порой и на неделю.

Фото: Нелли Нигматуллина/Kazinform

— Мы три года поднимали вопрос. Напряжение постоянно «скакало», техника выходила из строя, люди уезжали. В таких условиях невозможно говорить ни о росте, ни об инвестициях, — рассказала владелица одной из туристических баз.

Фото: Нелли Нигматуллина/Kazinform

Ещё одна проблема — практически полное отсутствие мобильной связи и интернета. Многие отдыхающие жаловались, что не могут оставаться на связи с родными или работать удалённо.

— Приезжаем сюда каждый год. Сейчас тоже решили приехать ещё до открытия сезона, здесь самая теплая вода на Бухтарме, не нужно ждать до конца июня. Но, как и раньше, по связи — «глухо». Ни позвонить, ни карту посмотреть. Многие семьи из-за этого уезжают раньше, чем планировали, — отметила туристка из Семея Алма Саукымбаева.

Фото: Нелли Нигматуллина/Kazinform

Теперь ситуация начинает меняться. Государство выкупило частные линии электропередачи, обслуживавшие побережье. Сделка обошлась бюджету в 110 миллионов тенге. Сети переводят на баланс акимата. Как уточнили в районной администрации, это позволит снизить тариф с 60-70 тенге - до 19 тенге за киловатт.

— Раньше владельцы баз ежемесячно платили по 300–500 тысяч тенге только за электроэнергию. После перевода сетей на баланс государства сумма сократится втрое. Это откроет возможности для модернизации объектов, — сообщил аким Самарского района Серик Женисов.

Фото: Нелли Нигматуллина/Kazinform

Параллельно решается вопрос с доступом к интернету. По данным акимата, до начала июля оператор Beeline установит антенно-мачтовое сооружение на предоставленном земельном участке. Соответствующий трёхсторонний меморандум подписан с участием управления цифровизации ВКО, районной администрации и оператора связи.

— Мы предоставим площадку и подключим её к электричеству. Монтаж оборудования начнётся в ближайшие время. Связь появится до старта высокого сезона, сотовый оператор инвестирует в проект 60 миллионов тенге, — отметил Серик Женисов.

Фото: Нелли Нигматуллина/Kazinform

По официальным данным, в 2024 году в районе отдохнули свыше 15 тысяч туристов. В ближайшие два года здесь планируют уделить отрасли максимальное внимание, привлечь новых инвесторов.

- Есть проекты по возведению уже не одноэтажных домиков, а больших гостиниц, где смогут принимать туристов круглый год. Наша задача - построить здесь пешеходный Арбат, благоустроить территорию. И построить амфитеатр. Если найдутся инвесторы, в планах сделать большую площадку, куда можно будет привозить популярных артистов. Это позволит привлечь туристов не только со всего Казахстана, но и соседней России, - рассказали в акимате района.

В целом, только за последний год в туристическую сферу Восточного Казахстана привлечено свыше 15 миллиардов тенге инвестиций.

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