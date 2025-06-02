Топ-5 стран, граждане которых чаще всего посещают Казахстан

Из общего числа туристов 10,4 млн человек провели в стране более одного дня, а средняя продолжительность пребывания составила четыре дня.

В топ-5 стран вне СНГ по числу прибывших туристов вошли: Китай, Индия, Турция, Германия и Южная Корея.

Китай — 655 тысяч граждан посетили Казахстан. Существенный рост потока связан с введением безвизового режима и расширением авиасообщения, пояснили в комитете.

Индия — 146 тысяч туристов. Интерес к Казахстану поддерживают прямые рейсы, упрощённый визовый режим и развитие туристских маршрутов.

Турция — 130 тысяч туристов. На выбор Казахстана влияет регулярное авиасообщение, а также устойчивые культурные и деловые связи между странами.

Германия — 92 тысячи посетителей. Туристов из Германии привлекают этнотуризм, природные достопримечательности и историко-культурное наследие.

Южная Корея — 40 тысяч туристов. Поток туристов демонстрирует стабильный рост. Среди ключевых факторов — наличие прямых авиарейсов, упрощённый визовый режим, а также интерес к природе, национальной кухне и культуре Казахстана.

Согласно данным Министерства туризма, въездной туризм в стране продолжает расти. Если в 2014 году число иностранных туристов, остановившихся в официальных местах размещения, составляло 679 тысяч человек, то в 2024 году этот показатель достиг 1,3 млн. Это рост на 190% за десятилетие.

Положительная динамика свидетельствует о том, что Казахстан становится всё более привлекательным направлением для международных путешественников.

Ранее мы писали, что в 2025 году в Астане более 6 тысяч пенсионеров по возрасту направят на санаторно-курортное лечение.