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    10:00, 27 Май 2025 | GMT +5

    Как пенсионерам Астаны получить путевку в санаторий

    В 2025 году в Астане более 6 тысяч пенсионеров по возрасту смогут пройти санаторно-курортное лечение. Как получить льготную путевку, разъяснили в управлении занятости и социальной защиты в ответ на запрос агентства Kazinform.

    пенсионеры санаторий
    Фото: Freepik / Wikimedia

    В 2024 году санаторно-курортное лечение предоставили 5467 пенсионерам по возрасту.

    Получить санаторно-курортное лечение могут:

    – пенсионеры по возрасту, зарегистрированные и проживающие в Астане;

    – лица, получающие минимальный размер пенсии;

    – ветераны ВОВ, боевых действий на территории других государств и приравненные к ним, труженики тыла, жертвы политических репрессий из числа участников событий декабря 1986 года.

    Путевка предоставляется один раз в два года. Средняя стоимость – 268 800 тенге, продолжительность – 14 дней. При этом:

    – пенсионеры по возрасту оплачивают 20% стоимости;

    – пенсионеры с минимальной пенсией – 15%;

    – лица с инвалидностью, которым рекомендовано санаторно-курортное лечение, освобождаются от оплаты.

    В 2025 году доступны три санатория:

    – «Zari» (Туркестанская область, Сарыагашский район);

    – «Айша-Бибі» (г. Тараз);

    – «Қатаркөл» (Акмолинская область, Бурабайский район).

    Подать заявку можно онлайн через сайт birge.astana.kz, используя электронную цифровую подпись. Необходимо выбрать доступную дату. Запись ведется по датам заезда, утвержденным с санаториями. Поэтому в данный момент очереди на получение путевок нет. К примеру, в санатории «Қатаркөл» действует следующий график:

    – на март, апрель, май – с 3 февраля 2025 года;

    – на июнь, июль, август – со 2 мая;

    – на сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь – с 1 августа.

    После успешной записи путевку получают за 15 дней до заезда по адресу: ул. Бейбитшилик, 9. При себе пенсионеру нужно иметь копию санаторно-курортной карты, выданной в поликлинике.

    В акимате напомнили, что льготную путевку передавать другим лицам нельзя.

    Кто имеет право на бесплатный отдых в санаториях Казахстана – читайте в нашем материале.

    Теги:
    Социальная поддержка Пенсионеры Акимат Общество Отдых
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
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