Как пенсионерам Астаны получить путевку в санаторий
В 2025 году в Астане более 6 тысяч пенсионеров по возрасту смогут пройти санаторно-курортное лечение. Как получить льготную путевку, разъяснили в управлении занятости и социальной защиты в ответ на запрос агентства Kazinform.
В 2024 году санаторно-курортное лечение предоставили 5467 пенсионерам по возрасту.
Получить санаторно-курортное лечение могут:
– пенсионеры по возрасту, зарегистрированные и проживающие в Астане;
– лица, получающие минимальный размер пенсии;
– ветераны ВОВ, боевых действий на территории других государств и приравненные к ним, труженики тыла, жертвы политических репрессий из числа участников событий декабря 1986 года.
Путевка предоставляется один раз в два года. Средняя стоимость – 268 800 тенге, продолжительность – 14 дней. При этом:
– пенсионеры по возрасту оплачивают 20% стоимости;
– пенсионеры с минимальной пенсией – 15%;
– лица с инвалидностью, которым рекомендовано санаторно-курортное лечение, освобождаются от оплаты.
В 2025 году доступны три санатория:
– «Zari» (Туркестанская область, Сарыагашский район);
– «Айша-Бибі» (г. Тараз);
– «Қатаркөл» (Акмолинская область, Бурабайский район).
Подать заявку можно онлайн через сайт birge.astana.kz, используя электронную цифровую подпись. Необходимо выбрать доступную дату. Запись ведется по датам заезда, утвержденным с санаториями. Поэтому в данный момент очереди на получение путевок нет. К примеру, в санатории «Қатаркөл» действует следующий график:
– на март, апрель, май – с 3 февраля 2025 года;
– на июнь, июль, август – со 2 мая;
– на сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь – с 1 августа.
После успешной записи путевку получают за 15 дней до заезда по адресу: ул. Бейбитшилик, 9. При себе пенсионеру нужно иметь копию санаторно-курортной карты, выданной в поликлинике.
В акимате напомнили, что льготную путевку передавать другим лицам нельзя.
Кто имеет право на бесплатный отдых в санаториях Казахстана – читайте в нашем материале.