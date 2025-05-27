Как пенсионерам Астаны получить путевку в санаторий

В 2024 году санаторно-курортное лечение предоставили 5467 пенсионерам по возрасту.

Получить санаторно-курортное лечение могут:

– пенсионеры по возрасту, зарегистрированные и проживающие в Астане;

– лица, получающие минимальный размер пенсии;

– ветераны ВОВ, боевых действий на территории других государств и приравненные к ним, труженики тыла, жертвы политических репрессий из числа участников событий декабря 1986 года.

Путевка предоставляется один раз в два года. Средняя стоимость – 268 800 тенге, продолжительность – 14 дней. При этом:

– пенсионеры по возрасту оплачивают 20% стоимости;

– пенсионеры с минимальной пенсией – 15%;

– лица с инвалидностью, которым рекомендовано санаторно-курортное лечение, освобождаются от оплаты.

В 2025 году доступны три санатория:

– «Zari» (Туркестанская область, Сарыагашский район);

– «Айша-Бибі» (г. Тараз);

– «Қатаркөл» (Акмолинская область, Бурабайский район).

Подать заявку можно онлайн через сайт birge.astana.kz, используя электронную цифровую подпись. Необходимо выбрать доступную дату. Запись ведется по датам заезда, утвержденным с санаториями. Поэтому в данный момент очереди на получение путевок нет. К примеру, в санатории «Қатаркөл» действует следующий график:

– на март, апрель, май – с 3 февраля 2025 года;

– на июнь, июль, август – со 2 мая;

– на сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь – с 1 августа.

После успешной записи путевку получают за 15 дней до заезда по адресу: ул. Бейбитшилик, 9. При себе пенсионеру нужно иметь копию санаторно-курортной карты, выданной в поликлинике.

В акимате напомнили, что льготную путевку передавать другим лицам нельзя.

Кто имеет право на бесплатный отдых в санаториях Казахстана – читайте в нашем материале.



