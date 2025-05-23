Кто имеет право на бесплатный отдых в санаториях Казахстана

Путевки для лиц с инвалидностью

В Казахстане граждане с инвалидностью, включая детей, могут пройти санаторно-курортное лечение за счет государства, вне зависимости от места их проживания. Эта мера реализуется Министерством труда и социальной защиты населения РК в рамках индивидуальных программ реабилитации и абилитации. Путевки предоставляются не чаще одного раза в год на срок до 14 суток.

При этом если ребенка сопровождает взрослый, ему полагается частичная компенсация — 70% от установленной суммы на санаторное лечение. Эти расходы покрываются из бюджета местных исполнительных органов.

Чтобы получить услугу, необходимо подать заявление в местный отдел занятости и социальных программ либо сделать это онлайн.

Порядок предоставления путевок для лиц с инвалидностью един по всей стране. В то же время обеспечение льготными путевками других категорий граждан — пенсионеров, ветеранов и социально уязвимых групп — законом не закреплено. Этими вопросами занимаются акиматы и маслихаты на местах. И каждый регион самостоятельно определяет, какие категории населения имеют право на поддержку, а также какие суммы выделяются на путевки и какие учреждения участвуют в программе.

Рассмотрим меры поддержки в трех городах республиканского значения — Астана, Алматы и Шымкент.

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

Астана

По информации управления занятости и социальной защиты города Астаны, в соответствии с Правилами оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан города Астаны, санаторно-курортное лечение столичным пенсионерам по возрасту предоставляется один раз в два года. Пенсионерам по возрасту — с 20% оплатой стоимости путевки, а пенсионерам по возрасту из числа получателей минимального размера пенсии — с 15% оплатой стоимости путевки. Исключение — лица с инвалидностью, о которых мы писали выше.

При этом социальная помощь предоставляется гражданам, зарегистрированным и постоянно проживающим в городе Астане.

— В 2025 году планируется обеспечить санаторно-курортным лечением более 6000 пенсионеров. Продолжительность санаторно-курортного лечения составляет 14 календарных дней. Средняя стоимость одной путевки — 268 800 тенге, — поделились в ведомстве.

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

В текущем году столичные пенсионеры по возрасту направляются на санаторно-курортное лечение в санаторий «Zari» (Сарыагашский район, Туркестанская область), санаторий «Айша-бибі» (город Тараз), санаторий «Қатаркөл» (Бурабайский район, Акмолинская область).

Для удобства записи и обеспечения прозрачности очереди, запись на санаторно-курортное лечение в санаторий осуществляется в электронном формате через сайт birge.astana.kz с использованием электронно-цифровой подписи. Записаться можно самостоятельно, не выходя из дома. Запись производится согласно графику заезда, согласованному санаториями, на определенное количество мест. Поскольку запись ведется на конкретные даты заезда, в настоящее время очередности на получение путевки нет.

После записи за 15 календарных дней до заезда необходимо забрать путевку в управлении, при этом при себе нужно иметь копию санаторно-курортной карты, выданной в медицинской организации.

— Санаторно-курортное лечение также предоставляется другим категориям граждан, включая ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий на территории других государств и приравненных к ним по льготам лиц, тружеников тыла, жертв политических репрессий из числа участников событий 17–18 декабря 1986 года в Казахстане. Полученная льготная путевка не подлежит передаче другим лицам, — добавили в управлении.

Шымкент

Как сообщили в управлении занятости и социальной защиты города Шымкента, в 2025 году, в соответствии с решением городского маслихата, здесь предусмотрено выделение 7500 путевок для оздоровления пенсионеров в санаторно-курортных учреждениях. С 2024 года очередь на получение путевок для пенсионеров автоматизирована через сайт geo-shym.kz. Пенсионеры могут зарегистрироваться на сайте и отслеживать ее. На данный момент в очереди на получение санаторных путевок зарегистрировано более 27 тысяч пенсионеров.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

— В ноябре 2023 года открылся оздоровительный комплекс «Ізетті Зейнеткер» на 70 мест, предоставляющий санаторно-курортные услуги и находящийся в ведении управления занятости и социальной защиты. 11 марта 2025 года комплекс был перенесен в здание на 120 мест, благодаря чему теперь он обслуживает до 3,5 тысячи пенсионеров в год. Это направлено на ускорение продвижения очереди на санаторное лечение среди пенсионеров, — поделились в ведомстве.

В 2025 году управление заключило договоры с четырьмя санаториями по результатам конкурса государственных закупок: санаторий «Денсаулық» в городе Шымкенте, санаторий «Ақсу демі» в Сайрамском районе Туркестанской области, санаторий «Күлпаршын» в Жетысайском и санаторий «Айша-Бибі» в Жамбылской области.

В подведомственном управлению оздоровительном комплексе «Ізетті Зейнеткер» прошли лечение 700 пенсионеров. В целом, с начала года бесплатными путевками были обеспечены 1250 пенсионеров города.

Граждан с инвалидностью санаторно-курортным лечением в Шымкенте обеспечивают на основании решения местного маслихата. По данным на 1 мая, в городе зарегистрировано 42215 граждан с инвалидностью, из них 8207 — дети до 18 лет.

— Согласно плану на текущий год, предусмотрено обеспечение 12446 человек санаторными путевками. По состоянию на 1 мая, их уже получили 4463 человека с инвалидностью. Путевки предоставляются на основании «индивидуального плана реабилитации», который выдается вместе со справкой, подтверждающей инвалидность. Гражданин с инвалидностью может зайти на портал и выбрать зарегистрированный на портале санаторий по Казахстану. Путевка предоставляется один раз в год на 14 дней в порядке очереди, — добавили в управлении.

После прохождения лечения в санатории гражданин с инвалидностью подписывает акт выполненных работ и передает его в управление. Только после этого управление перечисляет оплату санаторию за оказанные услуги.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Алматы

Основываясь на решении внеочередной XII сессии маслихата Алматы VIII созыва от 8 декабря 2023 года № 73, разберем, кто в Алматы может рассчитывать на путевку, как ее получить и какие документы потребуются.

Итак, государственная поддержка в виде санаторно-курортного лечения предоставляется следующим категориям алматинцев:

Ветераны Великой Отечественной войны — бесплатно, без учета дохода;

Ветераны труда — с оплатой 25% от пенсии (без базовой), без учета государственной базовой пенсионной выплаты;

Вдовы участников ВОВ, не вступившие в повторный брак — 25% от пенсии, без учета государственной базовой пенсионной выплаты;

Супруги умерших участников ВОВ и приравненных лиц, если не вступали в новый брак — с частичной оплатой (25% от пенсии), без учета государственной базовой пенсионной выплаты;

Несовершеннолетние узники фашистских лагерей — с оплатой 25% от пенсии, без учета государственной базовой пенсионной выплаты;

Граждане, работавшие в блокадном Ленинграде и награжденные соответствующими знаками — 25% от пенсии, без учета государственной базовой пенсионной выплаты;

Ветераны боевых действий пенсионного возраста — 25% от пенсии, без учета государственной базовой пенсионной выплаты;

Ветераны боевых действий, не достигшие пенсионного возраста — при доходе не выше трехкратного прожиточного минимума, с оплатой 25% от стоимости путевки, не чаще одного раза в два года;

Участники декабрьских событий 1986 года (реабилитированные), не достигшие пенсионного возраста — при соблюдении тех же условий, что и выше;

Пенсионеры по возрасту — при доходе ниже трехкратного прожиточного минимума, с оплатой 25% от пенсии;

Сопровождающие инвалидов I группы оплачивают проживание и питание без лечебных процедур без учета дохода;

Лица с инвалидностью I группы — по установленным условиям.

Поддержка предоставляется либо в виде путевки, либо как денежная компенсация затрат на лечение (в пределах стоимости, утвержденной бюджетом на год).

Фото: t.me/udp_dadebayev

Для оформления путевки в санаторий необходимо обратиться в районные акиматы Алматы. Нужно подать заявление и собрать следующие документы: удостоверение личности, медицинскую справку по форме № 068/у (не нужна сопровождающим инвалидов); подтверждение статуса ветерана, участника или реабилитированного лица — в зависимости от категории; справку о размере пенсии (если путевка предоставляется с учетом ее размера); сведения о доходах семьи (для лиц, не достигших пенсионного возраста и пенсионеров, получающих помощь с учетом дохода). Сопровождающим нужны копия путевки подопечного, подтверждение оплаты и акт оказанных услуг от санатория.

Алматинцам предоставляется санаторно-курортное лечение не чаще одного раза в год продолжительностью до 12 календарных дней.

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