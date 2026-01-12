Трамп призвал Кубу заключить сделку с США, «пока не поздно»

Кубе следует «заключить сделку» с США, «пока не поздно». Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social в воскресенье, 11 января.

По его словам, «много лет Куба жила за счет большого объема нефти и денег из Венесуэлы», обеспечивая в обмен «услуги безопасности» Уго Чавесу, занимавшему пост президента южноамериканской страны с 1999 по 2013 годы, и Николасу Мадуро — правителю Венесуэлы, которого спецназ армии США захватил 3 января.

Однако теперь ситуация изменится, следует из поста Трампа:

— Больше на Кубу не будут поступать ни нефть, ни деньги — ноль. Я настоятельно рекомендую им (властям Кубы. — Ред.) заключить сделку (с США. — Ред.), пока не поздно, — пригрозил глава Белого дома.

Реакция Кубы на заявления Трампа

Власти Кубы возмущенно отреагировали на заявления Дональда Трампа.

— Куба не получает и никогда не получала денежного или материального вознаграждения за услуги по обеспечению безопасности, оказанные какой-либо стране, — подчеркнул министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес в своем микроблоге X в тот же день, 11 января. — В отличие от США, у нас нет правительства, которое занимается наемничеством, шантажом или военным давлением на другие государства, — говорится далее в этом посте. — Как и любая другая страна, Куба имеет абсолютное право импортировать топливо с тех рынков, которые готовы его экспортировать и которые осуществляют свое право на развитие коммерческих отношений без вмешательства или подчинения односторонним принудительным мерам США. — США ведут себя как преступный и неконтролируемый гегемон, угрожающий миру и безопасности не только на Кубе и в этом полушарии, но и во всем мире, — заявил глава МИД Кубы.

Военная операция США в Венесуэле

Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены подразделением американского спецназа «Дельта» в рамках военной операции «Абсолютная решимость» 3 января. Их вывезли из Венесуэлы сначала на базу ВМС США в Гуантанамо, а позже в Нью-Йорк, где 5 января прошло первое судебное заседание с участием свергнутого правителя.

Власти Соединенных Штатов предъявили Мадуро официальные обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и торговле венесуэльскими дипломатическими паспортами. В частности, политика обвиняют в том, что он возглавлял преступную группировку Cartel de los Soles, ранее объявленную в США террористической, а также в том, что он вместе с женой, сыном и соратниками участвовал в сговоре с колумбийскими группировками, которые занимаются производством и транспортировкой кокаина.

Мадуро эти обвинения отрицает, называя их прикрытием для получения доступа к запасам нефти своей страны.

— Венесуэле больше не нужна защита от бандитов и вымогателей, которые держали ее в заложниках столько лет. Теперь у Венесуэлы есть для защиты Соединенные Штаты Америки, чьи вооруженные силы являются самыми мощными в мире (с отрывом!), и мы защитим их! — написал глава американского государства.

Напомним, МВД Венесуэлы заявляет о гибели не менее 100 человек из-за операции США. Ранее Куба объявила двухдневный траур по 32 погибшим защитникам Мадуро. Военного, отвечавшего за охрану Мадуро, отправили в отставку в Венесуэле.