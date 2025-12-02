РУ
телерадиокомплекс президента РК
    17:56, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Трамп предостерег Израиль от дестабилизации Сирии

    В Белом доме вновь подчеркнули важность сдержанности Тель-Авива в отношении соседней Сирии, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Трамп предостерег Израиль от дестабилизации Сирии
    Фото: x.com / @SyPresidency

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Израилю необходимо «сохранять прочный и честный диалог с Сирией» и избегать шагов, которые могут «помешать развитию страны в процветающее государство». Об этом он написал на своей платформе Truth Social в понедельник.

    — Очень важно, чтобы Израиль поддерживал сильный и искренний диалог с Сирией, и чтобы ничего не происходило, что может вмешаться в превращение Сирии в процветающее государство, — отметил президент США.

    Трамп сообщил, что «очень доволен» работой временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа, который в ноябре впервые посетил Белый дом после того, как его оппозиционная коалиция годом ранее свергла Башара Асада.

    По словам Трампа, Вашингтон продолжает продвигать идею безопасности между Израилем и Сирией.

    На этом фоне сохраняется напряженность: израильские силы нанесли сотни ударов по территории Сирии, включая операцию на юге страны в пятницу, в ходе которой были ликвидированы 13 человек из вооруженной группы.

    — Аш-Шараа работает добросовестно, чтобы происходили позитивные перемены, и чтобы Сирия и Израиль могли выстроить долгие и процветающие отношения, — подчеркнул президент США.

    Он добавил, что Соединенные Штаты «делают все», чтобы сирийское руководство продолжало выполнение намеченных задач по восстановлению страны после многолетнего конфликта.

    Трамп отметил, что укрепление отношений между Сирией и Израилем может дополнить его усилия по достижению более широкого мира на Ближнем Востоке после хрупкого прекращения огня в секторе Газе, достигнутого в октябре.

    Читайте также: Израильские силы начали масштабную операцию на севере Западного берега

    Израиль и Сирия сообщают о прогрессе в переговорах, но соглашение пока не достигнуто. 

    Теги:
    Сирия Мировые новости Израиль США Дональд Трамп
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
