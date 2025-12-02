Трамп предостерег Израиль от дестабилизации Сирии
В Белом доме вновь подчеркнули важность сдержанности Тель-Авива в отношении соседней Сирии, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Израилю необходимо «сохранять прочный и честный диалог с Сирией» и избегать шагов, которые могут «помешать развитию страны в процветающее государство». Об этом он написал на своей платформе Truth Social в понедельник.
— Очень важно, чтобы Израиль поддерживал сильный и искренний диалог с Сирией, и чтобы ничего не происходило, что может вмешаться в превращение Сирии в процветающее государство, — отметил президент США.
Трамп сообщил, что «очень доволен» работой временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа, который в ноябре впервые посетил Белый дом после того, как его оппозиционная коалиция годом ранее свергла Башара Асада.
По словам Трампа, Вашингтон продолжает продвигать идею безопасности между Израилем и Сирией.
На этом фоне сохраняется напряженность: израильские силы нанесли сотни ударов по территории Сирии, включая операцию на юге страны в пятницу, в ходе которой были ликвидированы 13 человек из вооруженной группы.
— Аш-Шараа работает добросовестно, чтобы происходили позитивные перемены, и чтобы Сирия и Израиль могли выстроить долгие и процветающие отношения, — подчеркнул президент США.
Он добавил, что Соединенные Штаты «делают все», чтобы сирийское руководство продолжало выполнение намеченных задач по восстановлению страны после многолетнего конфликта.
Трамп отметил, что укрепление отношений между Сирией и Израилем может дополнить его усилия по достижению более широкого мира на Ближнем Востоке после хрупкого прекращения огня в секторе Газе, достигнутого в октябре.
Израиль и Сирия сообщают о прогрессе в переговорах, но соглашение пока не достигнуто.