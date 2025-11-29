Израильская операция на юге Сирии привела к гибели более 10 человек

По меньшей мере 10 человек погибли в ходе израильской операции в сирийской деревне Бейт-Джин на юге страны. Об этом в пятницу сообщило сирийское агентство SANA.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что шестеро ее военнослужащих получили ранения во время задержания членов вооруженной группы, идентифицированной как «Аль-Джамаа аль-Исламия». В ЦАХАЛ отмечают, что во время столкновений были ликвидированы несколько боевиков.

По сообщениям The Times of Israel, операция началась около трех часов утра в пятницу и была направлена на задержание двух членов группировки «Аль-Джамаа аль-Исламия». По информации израильских военных, последние ранее были причастны к запуску ракет по Израилю и готовили нападения на Израиль.

⭕️ Overnight, based on intelligence gathered in recent weeks, IDF troops conducted an operation to apprehend suspects from the Jaama Islamiya terrorist organization operating in the Beit Jinn area of southern Syria.



During the activity, several armed terrorists opened fire at… — Israel Defense Forces (@IDF) November 28, 2025

Израильские военные заявили, что после задержания двух подозреваемых их подразделение подверглось обстрелу, на что последовал ответный огонь при поддержке израильской авиации. Шесть израильских военных получили ранения различной степени тяжести. ЦАХАЛ также уничтожил застрявший и оставленный в Бейт-Джине собственный армейский хаммер, чтобы он не был захвачен.

ЦАХАЛ сообщил, что ночной рейд был завершен, все разыскиваемые подозреваемые задержаны и доставлены в Израиля для допроса, а несколько боевиков убиты.

Сирийские СМИ сообщили, что жертвами израильского обстрела стали не менее 10 человек, включая детей, еще десятки получили ранения.

Министерство здравоохранения Сирии заявило, что в больницы доставлены тела шести погибших, тогда как еще несколько тел были похоронены на месте из-за невозможности эвакуации. Как сообщает агентство SANA, израильские силы вошли в Бейт-Джин и задержали нескольких человек, после чего между военными и местными жителями произошли ожесточенные столкновения.

— Сирия осуждает произошедшее как преступное нападение, приведшее к жертвам среди мирного населения и разрушениям, — говорится в заявлении министерства иностранных дел Сирии.

Сирийская сторона также сообщила о применении артиллерийского огня и авиации, а также о перемещении жителей в соседние районы. Израильская армия заявила, что операция была направлена на предотвращение планируемых атак, в том числе ракетных обстрелов.

