РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:00, 22 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Израиль и Сирия сообщают о прогрессе в переговорах, но соглашение пока не достигнуто

    Сделка выполнена на 99% при активном посредничестве США, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Израиль и Сирия сообщают о прогрессе в переговорах, но соглашение пока не достигнуто
    Фото: x.com / @IsraeliPM

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров в воскресенье заявил, что в переговорах с Сирией о заключении соглашения в сфере безопасности наметился прогресс, однако до окончательного урегулирования еще далеко. Об этом сообщает The Times of Israel.

    — Мы делаем шаги вместе с сирийцами, есть определенный прогресс, но это пока лишь видение будущего, — отметил он.

    По словам израильского премьера, возможность диалога с Дамаском и Бейрутом открылась благодаря «решающим победам» израильской армии над движением «Хезболла» в Ливане. В 2024 году столкновения на северной границе Израиля завершились двухмесячной войной и наземной операцией ЦАХАЛ в Южном Ливане, после чего в ноябре было заключено перемирие.

    Президент Сирии Ахмад аш-Шараа ранее в среду охарактеризовал переговоры с Израилем как «необходимость», подчеркнув, что будущий пакт должен предусматривать уважение к воздушному пространству и территориальной целостности Сирии, а также находиться под контролем ООН.

    — Если соглашение удастся, оно может открыть путь к другим договоренностям, — заявил он.

    При этом аш-Шараа исключил на текущем этапе нормализацию с Израилем по типу «Авраамовых соглашений». Он также заявил, что пока слишком рано обсуждать судьбу Голанских высот, большую часть которых Израиль захватил у Сирии в ходе Шестидневной войны 1967 года и позднее распространил на них свой суверенитет.

    Сирия настаивает на прекращении израильских авиаударов и выводе войск Армии обороны Израиля с юга страны, где они были размещены после падения режима Башара Асада в декабре 2024 года. С этого времени Израиль нанес более 1 тыс. ударов по Сирии и провел более 400 наземных вторжений.

    В свою очередь Нетаньяху дал понять, что Израиль не намерен отказываться от буферных зон внутри Сирии и рассматривает вопрос демилитаризации юго-западных районов, включая защиту друзского меньшинства в Джебель-Друз — горном районе в провинции ас-Сувейда.

    Как сообщила газета The Times of Israel, в переговорах между Израилем и Сирией при посредничестве США достигнуто около 99% согласия по ключевым пунктам, и в течение ближайших двух недель может быть сделано официальное заявление.

    — Мы практически на финишной прямой. Все упирается во время объявления и внутренние обстоятельства в Сирии, — сказал высокопоставленный представитель администрации США.

    Последняя встреча представителей Израиля и Сирии прошла в Лондоне 17 сентября и длилась более пяти часов. Ожидается, что развитие переговоров станет одной из тем предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, в которой примут участие и Нетаньяху, и аш-Шараа.

    Напомним, в конце июля Израиль и Сирия впервые за 25 лет провели переговоры на высоком уровне. 

    Теги:
    Сирия Мировые новости Израиль
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
    Сейчас читают