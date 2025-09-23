Израиль и Сирия сообщают о прогрессе в переговорах, но соглашение пока не достигнуто

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров в воскресенье заявил, что в переговорах с Сирией о заключении соглашения в сфере безопасности наметился прогресс, однако до окончательного урегулирования еще далеко. Об этом сообщает The Times of Israel.

— Мы делаем шаги вместе с сирийцами, есть определенный прогресс, но это пока лишь видение будущего, — отметил он.

По словам израильского премьера, возможность диалога с Дамаском и Бейрутом открылась благодаря «решающим победам» израильской армии над движением «Хезболла» в Ливане. В 2024 году столкновения на северной границе Израиля завершились двухмесячной войной и наземной операцией ЦАХАЛ в Южном Ливане, после чего в ноябре было заключено перемирие.

Президент Сирии Ахмад аш-Шараа ранее в среду охарактеризовал переговоры с Израилем как «необходимость», подчеркнув, что будущий пакт должен предусматривать уважение к воздушному пространству и территориальной целостности Сирии, а также находиться под контролем ООН.

— Если соглашение удастся, оно может открыть путь к другим договоренностям, — заявил он.

При этом аш-Шараа исключил на текущем этапе нормализацию с Израилем по типу «Авраамовых соглашений». Он также заявил, что пока слишком рано обсуждать судьбу Голанских высот, большую часть которых Израиль захватил у Сирии в ходе Шестидневной войны 1967 года и позднее распространил на них свой суверенитет.

Сирия настаивает на прекращении израильских авиаударов и выводе войск Армии обороны Израиля с юга страны, где они были размещены после падения режима Башара Асада в декабре 2024 года. С этого времени Израиль нанес более 1 тыс. ударов по Сирии и провел более 400 наземных вторжений.

В свою очередь Нетаньяху дал понять, что Израиль не намерен отказываться от буферных зон внутри Сирии и рассматривает вопрос демилитаризации юго-западных районов, включая защиту друзского меньшинства в Джебель-Друз — горном районе в провинции ас-Сувейда.

Как сообщила газета The Times of Israel, в переговорах между Израилем и Сирией при посредничестве США достигнуто около 99% согласия по ключевым пунктам, и в течение ближайших двух недель может быть сделано официальное заявление.

— Мы практически на финишной прямой. Все упирается во время объявления и внутренние обстоятельства в Сирии, — сказал высокопоставленный представитель администрации США.

Последняя встреча представителей Израиля и Сирии прошла в Лондоне 17 сентября и длилась более пяти часов. Ожидается, что развитие переговоров станет одной из тем предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, в которой примут участие и Нетаньяху, и аш-Шараа.

Напомним, в конце июля Израиль и Сирия впервые за 25 лет провели переговоры на высоком уровне.