Израильские силы начали масштабную операцию на севере Западного берега

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Служба общей безопасности (ШАБАК) и силы пограничной полиции Израиля объявили в среду о начале масштабной контртеррористической операции на севере Западного берега реки Иордан.

В совместном заявлении стороны сообщили, что действия начались ночью во вторник и охватывают район «северной Самарии». Этот термин Израиль использует для обозначения части Западного берега.

Overnight, the IDF, ISA, and Israel Border Police began operating as part of a broad counterterrorism operation in the area of northern Samaria.



IDF and ISA forces will not allow terrorism to take root in the area and are acting proactively to thwart it. — Israel Defense Forces (@IDF) November 26, 2025

По сообщениям агентства AFP со ссылкой на ответ израильских военных, речь идет о новой операции, не связанной с кампанией, стартовавшей в январе 2025 года и сосредоточенной в основном на палестинских лагерях беженцев.

— Израильские силы не позволят терроризму укорениться в регионе и действуют проактивно для его предотвращения, — говорится в заявлении военных и спецслужбы.

בתיעוד ממצלמות הגוף של לוחמי דובדבן: צפו ברגעי החיסול הבוקר של המחבל בחטיבת מנשה



בפעילות משותפת מדרום לעיר ג׳נין, לוחמי דובדבן וכוחות שב״כ, חיסלו הבוקר לאחר חילופי אש, את המחבל סולטאן אל גאני שביצע את הפיגוע באזור התעשייה בראון pic.twitter.com/n1HrpAA0lK — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 25, 2025

С начала войны в секторе Газа в октябре 2023 года уровень насилия на Западном берегу существенно вырос и не снизился даже после введения режима прекращения огня 10 октября этого года.

По оценкам палестинского Минздрава, израильские военные и поселенцы с тех пор убили более 1 тыс. палестинцев, среди которых были как вооруженные участники столкновений, так и гражданские.

В израильских сводках сообщается, что по меньшей мере 44 израильтянина, включая военных и гражданских, погибли в результате атак и операций на Западном берегу.

Читайте также: Израиль получил от Красного Креста останки заложника из сектора Газа.