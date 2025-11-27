РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:55, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Израильские силы начали масштабную операцию на севере Западного берега

    Обстановка в северных районах Западного берега реки Иордан вновь оказалась в центре внимания, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Израильские силы начали масштабную операцию на севере Западного берега
    Фото: x.com/@idfonline

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Служба общей безопасности (ШАБАК) и силы пограничной полиции Израиля объявили в среду о начале масштабной контртеррористической операции на севере Западного берега реки Иордан.

    В совместном заявлении стороны сообщили, что действия начались ночью во вторник и охватывают район «северной Самарии». Этот термин Израиль использует для обозначения части Западного берега.

    По сообщениям агентства AFP со ссылкой на ответ израильских военных, речь идет о новой операции, не связанной с кампанией, стартовавшей в январе 2025 года и сосредоточенной в основном на палестинских лагерях беженцев.

    — Израильские силы не позволят терроризму укорениться в регионе и действуют проактивно для его предотвращения, — говорится в заявлении военных и спецслужбы.

    С начала войны в секторе Газа в октябре 2023 года уровень насилия на Западном берегу существенно вырос и не снизился даже после введения режима прекращения огня 10 октября этого года.

    По оценкам палестинского Минздрава, израильские военные и поселенцы с тех пор убили более 1 тыс. палестинцев, среди которых были как вооруженные участники столкновений, так и гражданские.

    В израильских сводках сообщается, что по меньшей мере 44 израильтянина, включая военных и гражданских, погибли в результате атак и операций на Западном берегу.

    Читайте также: Израиль получил от Красного Креста останки заложника из сектора Газа.

    Теги:
    Палестина Ближний Восток Ситуация на Ближнем Востоке Израиль Конфликт
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
    Сейчас читают