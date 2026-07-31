«Тенгизшевройл» не стал комментировать сообщения о поставках нефти через Батуми после атак на КТК

Ряд СМИ со ссылкой на Reuters сообщили, что компания «Тенгизшевройл» возобновила экспорт казахстанской нефти через грузинский порт Батуми на фоне атак в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным источников агентства, поставки через грузинский порт возобновили спустя три месяца, отправив около 20 тысяч тонн нефти.

Корреспондент агентства Kazinform обратился за комментарием в пресс-службу «Тенгизшевройла».

— «Тенгизшевройл» не комментирует конкретные детали своей производственной и коммерческой деятельности», — сообщили в пресс-службе компании в ответе на запрос.

Напомним, в июле морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума, через который экспортируется около 80% казахстанской нефти с месторождений Тенгиз, Кашаган и Карачаганак, трижды подвергался атакам беспилотников.

17 июля БПЛА атаковал пустой нефтяной танкер Nordic Zenith.

19 июля ударам подверглись еще два танкера, перевозившие казахстанскую нефть.

После этих атак КТК временно приостановил погрузку нефти через морской терминал и возобновил прием 27 июля.

На фоне этого Казахстан скорректировал объемы добычи нефти.

В Министерстве иностранных дел РК осудили атаки на гражданскую энергетическую инфраструктуру.

30 июля КТК вновь приостановил погрузку нефти после новых атак беспилотников на два танкера в районе морского терминала.