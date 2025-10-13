Свидетельниц по делу Шерзата Болата не будут привлекать к ответственности — МВД

Ранее департаменту полиции Алматинской области было поручено проверить действия свидетелей по этому делу.

— На самом деле преступление очевидное было. Изначально мы всех сразу установили, задержали. Да, несчастный случай, тяжкое преступление. Мы сразу оценку первоначальную давали. В частности, в отношении вот называемых вами гражданок, состава там нет. Мы, конечно, судебные представления получили, внимательно рассмотрели. Там состава преступления нет. Они прошли как свидетели. Изначально это было очевидно, но мы тщательно проверили, — прокомментировал министр.

Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили тяжкие телесные повреждения.

Кроме того, ночью 12 октября 2024 года в селе Азат Енбекшиказахского района произошло загорание дома семьи Шерзата Болата. Полиция по факту умышленного уничтожения чужого имущества возбудила уголовное дело.

9 декабря 2024 года на окраине Талгара было обнаружено тело дяди Шерзата Болата.

5 июня 2025 года суд вынес приговор обвиняемым в резонансном деле.

Ранее расследование по делу о смерти Нурканата Гаипбаева было прекращено. В прокуратуре Алматинской области дали разъяснения.

Позже по делу о смерти Шерзата Болата суд первой инстанции вынес частное постановление с обращением внимания прокурора на возможные признаки преступления в действиях свидетелей Даны Жаксыгельди, Эльмиры Нурбековой, Армана Казакенова и Юлдаша Рузбакиева.