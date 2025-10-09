РУ
    12:03, 09 Октябрь 2025 | GMT +5

    Накажут ли девушек-свидетелей по делу Шерзата Болата

    По делу о смерти Шерзата Болата суд первой инстанции вынес частное постановление с обращением внимания прокурора на возможные признаки преступления в действиях свидетелей Даны Жаксыгельди, Эльмиры Нурбековой, Армана Казакенова и Юлдаша Рузбакиева, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дело Шерзата Болата
    Фото: Берик Актан

    Апелляционный суд оставил это постановление без изменений, и приговор вступил в законную силу.

    Агентство Kazinform направило запрос в прокуратуру Алматинской области, чтобы узнать, какие меры были приняты в связи с данным судебным постановлением.

    — По частному постановлению суда в отношении действий Д. Жаксигельди, Э. Нурбековой, А. Казакенова и Ю. Рузбакиева прокуратура области зарегистрировала его в книге учета информации и направила документы в департамент полиции Алматинской области для принятия процессуального решения, — говорится в ответе заместителя прокурора Алматинской области Абылайхана Ондасына.

    Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили тяжкие телесные повреждения.

    Кроме того, ночью 12 октября 2024 года в селе Азат Енбекшиказахского района произошло загорание дома семьи Шерзата Болата. Полиция по факту умышленного уничтожения чужого имущества возбудила уголовное дело.

    9 декабря 2024 года на окраине Талгара было обнаружено тело дяди Шерзата Болата.

    5 июня 2025 года суд вынес приговор обвиняемым в резонансном деле.

    Ранее расследование по делу о смерти Нурканата Гаипбаева было прекращено. В прокуратуре Алматинской области дали разъяснения.

    Теги:
    Талгар Регионы Суды Дело Шерзата Болата Алматинская область
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
