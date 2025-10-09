Накажут ли девушек-свидетелей по делу Шерзата Болата

Апелляционный суд оставил это постановление без изменений, и приговор вступил в законную силу.

Агентство Kazinform направило запрос в прокуратуру Алматинской области, чтобы узнать, какие меры были приняты в связи с данным судебным постановлением.

— По частному постановлению суда в отношении действий Д. Жаксигельди, Э. Нурбековой, А. Казакенова и Ю. Рузбакиева прокуратура области зарегистрировала его в книге учета информации и направила документы в департамент полиции Алматинской области для принятия процессуального решения, — говорится в ответе заместителя прокурора Алматинской области Абылайхана Ондасына.

Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили тяжкие телесные повреждения.

Кроме того, ночью 12 октября 2024 года в селе Азат Енбекшиказахского района произошло загорание дома семьи Шерзата Болата. Полиция по факту умышленного уничтожения чужого имущества возбудила уголовное дело.

9 декабря 2024 года на окраине Талгара было обнаружено тело дяди Шерзата Болата.

5 июня 2025 года суд вынес приговор обвиняемым в резонансном деле.

Ранее расследование по делу о смерти Нурканата Гаипбаева было прекращено. В прокуратуре Алматинской области дали разъяснения.