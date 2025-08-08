Почему дело о смерти дяди Шерзата Болата было прекращено – ответ прокуратуры

В ответ на запрос агентства Kazinform в областной прокуратуре сообщили, что следственное управление департамента полиции Алматинской области завершило досудебное расследование по уголовному делу, зарегистрированному по факту смерти Нурканата Гаипбаева по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РК (доведение до самоубийства).

– В ходе досудебного расследования были проведены необходимые следственные действия для всестороннего, полного и объективного установления всех обстоятельств происшествия. На основании собранных доказательств, заключений экспертиз и других материалов установлено, что смерть Н. Гайыпбаева наступила в результате самоубийства. Фактов доведения до самоубийства под воздействием третьих лиц выявлено не было. В связи с этим 17 июня 2025 года органом расследования досудебное производство было прекращено в соответствии с требованиями УПК, – говорится в ответе прокуратуры.

Напомним, ранее адвокат семьи сообщил, что прекращено уголовное дело о смерти дяди Шерзата Болата – Нурканата Гаипбаева, погибшего при загадочных обстоятельствах после резонансного инцидента в Талгаре.

Ранее заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов рассказал, на какой стадии находится дело о смерти Нурканата Гаипбаева. Он отметил, что по данному делу назначена комплексная экспертиза, следственные действия продолжаются.

Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили тяжкие телесные повреждения.

Кроме того, ночью 12 октября 2024 года в селе Азат Енбекшиказахского района произошло загорание дома семьи Шерзата Болата. Полиция по факту умышленного уничтожения чужого имущества возбудила уголовное дело.

9 декабря 2024 года на окраине Талгара было обнаружено тело дяди Шерзата Болата.

5 июня 2025 года суд вынес приговор обвиняемым в резонансном деле.

В ходе судебного заседания прокурор зачитала показания дяди подростка, Нурканата Гаипбаева, тело которого было найдено 9 декабря 2024 года на окраине Талгара.