В МВД рассказали о ходе дела дяди Шерзата Болата

— По данному делу назначена комплексная экспертиза. Следственные действия продолжаются. В соответствии со статьей 201 (Уголовно-процессуального кодекса), я не могу предоставить полную информацию, — сообщил заместитель министра внутренних дел.

Журналисты также поинтересовались, почему затягивается расследование поджога дома Каржаубая Нурымова.

— Уголовное дело находится в производстве службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры. Я не могу комментировать дело, которое находится в производстве у прокурора, — ответил Санжар Адилов.

Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили тяжкие телесные повреждения.

9 декабря 2024 года на окраине Талгара было обнаружено тело дяди Шерзата Болата.

5 июня 2025 года суд вынес приговор обвиняемым в резонансном деле.