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    16:14, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    В МВД рассказали о ходе дела дяди Шерзата Болата

    Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов рассказал, на какой стадии находится дело о смерти Нурганата Гаипбаева, погибшего при загадочных обстоятельствах после резонансного инцидента в Талгаре, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Вице-министр МВД
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    — По данному делу назначена комплексная экспертиза. Следственные действия продолжаются. В соответствии со статьей 201 (Уголовно-процессуального кодекса), я не могу предоставить полную информацию, — сообщил заместитель министра внутренних дел.

    Журналисты также поинтересовались, почему затягивается расследование поджога дома Каржаубая Нурымова.

    — Уголовное дело находится в производстве службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры. Я не могу комментировать дело, которое находится в производстве у прокурора, — ответил Санжар Адилов.

    Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили тяжкие телесные повреждения.

    9 декабря 2024 года на окраине Талгара было обнаружено тело дяди Шерзата Болата.

    5 июня 2025 года суд вынес приговор обвиняемым в резонансном деле.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Комментарий Дело Шерзата Болата
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
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