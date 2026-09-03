Султан Сарсемалиев не стал обжаловать пожизненный срок за убийство четырех человек

Приговор Султану Сарсемалиеву о пожизненном лишении свободы вступил в силу. Осужденный за убийство родителей жены и ее родных не подал апелляционную жалобу. Эту информацию подтвердили в пресс-службе суда Атырауской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Султан Сарсемалиев, убивший четырех членов одной семьи в селе Жангелдин Атырауской области, не обжаловал приговор суда. Таким образом, назначенное Сарсемалиеву наказание осталось без изменений. В дальнейшем его направят для отбывания наказания в учреждение уголовно-исполнительной системы, где содержатся осужденные к пожизненному лишению свободы.

После того как Султан Сарсемалиев убил шурина, он через банковское приложение оформил от его имени товарный кредит на сумму около 4 млн теңге. В день вынесения приговора суд также вынес частное постановление в адрес председателя банка и прокурора области о принятии соответствующих мер в связи с причинами и условиями, способствовавшими совершению уголовного правонарушения.

На частное постановление суда по этому делу поступила только одна жалоба. Ее подал один из банков второго уровня страны. Пока эта жалоба в областной суд не поступала. Поэтому когда она будет рассмотрена, пока неизвестно.

Кадр из видео

Во время разъяснения приговора судья отметил, что со стороны банка при оформлении кредита не требовались участие самого физического лица или видеоподтверждение. Суд принял решение рекомендовать банку и прокурору пересмотреть условия выдачи товарных кредитов, чтобы не допускать подобных преступлений.

После того как стало известно о факте мошенничества, банк списал задолженность.

Ранее сообщалось, что жена Султана Сарсемалиева Акбаян Мукангалиева была выписана из центра психического здоровья. Позже она посетила центр адаптации несовершеннолетних и дом ребенка, где встретилась со своими детьми.

Кадр из видео

История потрясла казахстанцев

Напомним, семья, проживавшая в селе Жангельдин, при неустановленных обстоятельствах, пропала в конце 2025 года. Поиски пропавшей семьи начались 25 декабря прошлого года, так как именно в этот день от родственников поступило заявление в полицию.

Позднее стало известно, что тела супругов из пропавшей семьи были найдены в сарае.

Фото: Департамент полиции Атырауской области

По данному делу был объявлен в розыск 29-летний житель Махамбетского района Султан Сарсемалиев, подозреваемый в совершении убийства.

Во время судебного заседания государственный обвинитель и подсудимый заявили, что причиной совершения преступления стал семейный конфликт.

В отношении С. Сарсемалиева было начато досудебное расследование по статье 99 часть 2 пункт 1 Уголовного кодекса РК (убийство двух и более человек), а также по статьям 188 и 190 Уголовного кодекса по фактам продажи скота и похищения карточек.

В ходе следствия стало известно, что Султан Сарсемалиев в мае убил Наурыза Мукангалиева в арендованном доме в городе и закопал рядом с домом.

Фото: Нурбиби Темиртасова/Kazinform

В ноябре С. Сарсемалиев убил одним ножом трех человек. Приехав в село Жангельдина, он убил тестя Максота Карабалина и тещу Насип Отешкалиеву, и закопал тела в сарае.

Мейрамгуль Карабалину он привез в дом в Атырау, где временно проживал, и нанес ей ножевые ранения. Вследствие этого она тоже скончалась.

Стало также известно, что дочь и сестра погибших Акбаян Мукангалиева к факту гибели людей не имела отношения.

По результатам экспертизы, проведенной в отношении С. Сарсемалиева, было установлено, что он психически здоров.

14 июля Султан Сарсемалиев получил пожизненное заключение.