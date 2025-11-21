Строительство АЭС в Казахстане: будет создан реестр поставщиков

В Агентстве Республики Казахстан по атомной энергии состоялось совещание, посвященное вопросам локализации производства в рамках строительства первой атомной электростанции. В центре обсуждения — участие отечественных предприятий в проекте, трансфер технологий, поддержка местной промышленности и создание новых рабочих мест.

Отмечено, что значительная часть затрат при строительстве АЭС направлена на широкий комплекс вспомогательных сооружений, инженерных систем, материалов и сервисов. Это открывает широкие возможности для вовлечения казахстанских производителей и подрядчиков.

Среди основных задач выделены подготовка промышленных предприятий к требованиям атомной отрасли, организация трансфера технологий, развитие местных производственных мощностей и формирование устойчивой занятости.

Одним из ключевых решений станет создание специального реестра поставщиков товаров, работ и услуг для атомной энергетики. Он обеспечит прозрачность процедур, контроль качества и равный доступ к участию в проекте. Для ведения специального реестра планируется разработка цифровой платформы, которая обеспечит прозрачность, оперативность, качество и безопасность поставок.

В ходе совещания были представлены основные элементы проекта Комплексного плана развития локализации при строительстве АЭС, включающий анализ текущей ситуации, перспективные направления локализации, механизмы стимулирования развития промышленности и меры государственной поддержки.

— Мы создаем систему, которая позволит привлекать только квалифицированных и надежных исполнителей — это основа безопасности и эффективности атомных проектов. Реализация Комплексного плана позволит модернизировать значительную часть отечественных промышленных предприятий, сформировать прочную базу для вовлечения нескольких сотен казахстанских компаний в цепочку поставок и будет способствовать открытию новых производств. Это даст импульс развитию малого и среднего бизнеса, созданию рабочих мест и улучшению региональной инфраструктуры, — отметил председатель Агентства А. Саткалиев.

По итогам совещания принято решение провести углубленный анализ состояния промышленности и строительного сектора. Государственным органам поручено рассмотреть представленный проект Комплексного плана и внести предложения. Параллельно будет продолжена работа по созданию реестра поставщиков и запуску цифровой платформы для его функционирования.

Напомним, что победители конкурса на название первой АЭС Казахстана получат сертификаты соавторства.

Ранее стало известно, что первую АЭС в Казахстане назовут «Балқаш» атом электр станциясы».