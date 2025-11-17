Победители конкурса на название первой АЭС Казахстана получат сертификаты соавторства

Среди креативных вариантов — Болашақ, Жарық, Қуат, Үлкен, Мойынқум, Ұлы дала, Тұран, Алаш, Тұмар, Жетісу, а также имена исторических личностей — Сатпаев, Абай, Кенесары, Чокин (Шафик Чокинович) и другие.

Победители конкурса, предложившие название «Балқаш», — 882 участника — получат электронные сертификаты автора через мобильное приложение eGovMobile в течение месяца.

Напомним, что вариант «Балқаш» стал самым популярным среди участников и полностью соответствовал критериям конкурса, а Конкурсная комиссия единогласно его поддержала.

Агентство по атомной энергии поблагодарило всех граждан за активное участие и вклад в формирование имени первой АЭС страны.