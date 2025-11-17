Победители конкурса на название первой АЭС Казахстана получат сертификаты соавторства
Агентство по атомной энергии создало единую базу всех поступивших предложений для названий атомных объектов, передает корреспондент агентства Kazinform.
Среди креативных вариантов — Болашақ, Жарық, Қуат, Үлкен, Мойынқум, Ұлы дала, Тұран, Алаш, Тұмар, Жетісу, а также имена исторических личностей — Сатпаев, Абай, Кенесары, Чокин (Шафик Чокинович) и другие.
Победители конкурса, предложившие название «Балқаш», — 882 участника — получат электронные сертификаты автора через мобильное приложение eGovMobile в течение месяца.
Напомним, что вариант «Балқаш» стал самым популярным среди участников и полностью соответствовал критериям конкурса, а Конкурсная комиссия единогласно его поддержала.
Агентство по атомной энергии поблагодарило всех граждан за активное участие и вклад в формирование имени первой АЭС страны.