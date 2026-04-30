США предлагают создать коалицию для обеспечения судоходства в Ормузском проливе

Инициатива направлена на восстановление движения судов на фоне его резкого сокращения, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.

Администрация президента США Дональда Трампа призывает другие страны присоединиться к новой международной коалиции, которая позволит восстановить судоходство в Ормузском проливе. Об этом в среду сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на внутреннюю телеграмму Госдепартамента США.

Согласно документу, инициатива под названием «Коалиция по обеспечению свободы судоходства» (Maritime Freedom Construct) предусматривает обмен информацией, дипломатическую координацию и участие в обеспечении соблюдения санкций с целью возобновления свободного прохода судов через стратегический водный путь.

В телеграмме, направленной в американские посольства, дипломатам поручено убедить иностранные государства выступить «дипломатическим и/или военным партнером» в рамках коалиции.

— Ваше участие укрепит нашу коллективную способность восстановить свободу судоходства и защитить мировую экономику, — говорится в документе.

Отмечается, что коалиция будет реализовываться совместно Госдепартаментом США и Центральным командованием ВС США и дополнять уже существующие морские инициативы, включая усилия Великобритании и Франции.

Инициатива выдвинута на фоне сокращения трафика через Ормузский пролив, который ранее обеспечивал до одной пятой мировых поставок нефти и газа.

После начала военной кампании США и Израиля против Ирана 28 февраля и последующей блокады со стороны Тегерана движение судов в этом районе практически остановилось.

