США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке — WSJ

Военная напряженность вокруг Ирана продолжает усиливаться на фоне ударов, взаимных угроз и сообщений о возможном расширении американской операции, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.

Соединенные Штаты перебрасывают дополнительные силы, авиацию и медицинский персонал на Ближний Восток, расширяя военные возможности на фоне продолжающейся кампании против Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные отслеживания полетов и заявления американских властей.

Издание отмечает, что эти меры должны предоставить президенту США Дональду Трампу дополнительные варианты действий в случае дальнейшей эскалации конфликта.

The U.S. is surging forces, medics and weaponry to the Middle East to give President Trump more muscular military options as he considers expanding the conflict against Iran, according to people familiar with the matter. https://t.co/75h34LmfMQ — The Wall Street Journal (@WSJ) July 22, 2026

По информации газеты, за последнюю неделю в регион были переброшены подразделения сил специальных операций, эскадрильи истребителей и дополнительные средства обеспечения. На повышенную готовность также переведены стратегические бомбардировщики, размещенные в США и Великобритании. Кроме того, в военный госпиталь Ландштуль в Германии прибыли более 150 медиков для возможного приема раненых военнослужащих.

Как утверждает издание, что усиление группировки не означает неизбежного расширения военной операции, однако предоставляет Белому дому большую гибкость при принятии решений о дальнейших действиях против Ирана.

Публикация The Wall Street Journal появилась на фоне продолжающихся американских ударов по Ирану, обмена взаимными угрозами между Вашингтоном и Тегераном, а также сообщений о подготовке возможной новой фазы военной кампании США против иранской ядерной инфраструктуры

Обмен угрозами

Военная активность сопровождается резким обменом заявлениями между Вашингтоном и Тегераном.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Соединенные Штаты будут наносить удары по одному мосту или объекту энергетической инфраструктуры Ирана за каждую атаку на суда в Ормузском проливе.

В ответ министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран будет придерживаться принципа «око за око», а любые удары по иранской инфраструктуре получат соразмерный ответ.

Our defense doctrine is clear: eye for an eye.



Any aggression against Iran, including our infrastructure, will compel a powerful and decisive response.



Those who contribute to such aggression, whatever the kind of support, will also be considered as legitimate targets. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 22, 2026

Глава Госдепартамента Марко Рубио, комментируя эту риторику, заявил, что политика Вашингтона заключается не в «оке за око», а в «голове за око», предупредив Иран о тяжелых последствиях дальнейшей эскалации.

Выступая на пресс-конференции в Маниле, госсекретарь США заявил также, что Иран «несерьезно относится к заключению сделки».

Возможный удар по объекту в горе Коланг

Одновременно в СМИ продолжают появляться сообщения о подготовке новых американских ударов.

Как сообщает израильская телерадиокомпания Kan, Вашингтон уведомил Израиль о намерении в ближайшие дни расширить военную кампанию, включая возможное применение тяжелых бомбардировщиков для удара по ядерному объекту в горе Коланг близ Натанза.

В иранских источниках она называется Кух-е Коланг-Газла, а в западных публикациях известна как «Пикакс» (Pickaxe Mountain). Именно этот объект Дональд Трамп в последние дни неоднократно называл одной из возможных целей для будущих ударов.

President Trump says Iran «may have» moved nuclear centrifuges into Pickaxe Mountain, but argues «it doesn’t mean anything» without the nuclear material.



«We follow the material. That’s where the action is,» Trump says. He adds the U.S. will be «hitting that area pretty soon and… pic.twitter.com/GhXMByWnhL — CBS News (@CBSNews) July 21, 2026

Тем временем Тегеран отрицает существование там секретного ядерного комплекса. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи накануне заявил, что на горе Коланг не ведется ядерная деятельность, а внимание Вашингтона к этому району назвал сфабрикованным предлогом для агрессии и диверсий. По его словам, вся ядерная деятельность Ирана заявлена Международному агентству по атомной энергии.

Контакты Израиля и США

На фоне обсуждения дальнейших действий Axios сообщил, что около двух недель назад Вашингтон посетил директор израильской разведывательной службы «Моссад» Роман Гофман.

По данным издания, он провел переговоры с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом и представителями Белого дома, посвященные войне с Ираном. При этом ряд израильских СМИ утверждает, что одной из тем консультаций стала необходимость удара по объекту Pickaxe Mountain.

Продолжение военной кампании

Тем временем Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в четверг сообщило о завершении 12-й подряд ночи ударов по территории Ирана.

Согласно заявлению американской стороны, целями стали объекты морской инфраструктуры, склады ракет и беспилотников, средства берегового наблюдения и системы противовоздушной обороны. В CENTCOM заявили, что операция направлена на дальнейшее снижение возможностей Ирана угрожать гражданскому судоходству и коммерческим судам в регионе.

Тем временем йеменские хуситы атаковали саудовские танкеры в Красном море.

Читайте также: США и Саудовская Аравия подписали соглашение по мирной ядерной программе.

США заявили о готовности к переговорам с Ираном.

Иран атаковал территорию Иордании ракетами и беспилотниками.