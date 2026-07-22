США заявили о готовности к переговорам с Ираном

Вашингтон остается открытым к переговорам с Ираном, однако считает, что Тегеран не демонстрирует серьезного настроя на дипломатическое урегулирование, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Госсекретарь США Марко Рубио, выступая на встрече министров иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Маниле, заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему готовы к конструктивному диалогу с Ираном.

— Соединенные Штаты всегда привержены дипломатии. Проблема сейчас заключается в том, что они несерьезно относятся к переговорам. Если они настроены серьезно, то и мы настроены серьезно. Если нет, мы сделаем все необходимое для защиты наших интересов и интересов наших союзников, — сказал он.

По словам Рубио, Вашингтон готов вести переговоры при условии соблюдения взятых сторонами обязательств. Он подчеркнул, что их невыполнение должно повлечь последствия.

🇺🇸🇮🇷 Marco Rubio on talks with Iran:



«The problem we’re having right now is that they’re not serious about talks. If they’re serious, we’re serious. If they’re not, then we will do what is necessary to protect our interests and also the interests of our allies.»



He’s warning… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 22, 2026

Глава Госдепартамента также выступил против установления Ираном контроля над судоходством в Ормузском проливе.

— Если создать прецедент, при котором государство сможет контролировать международный водный путь, взимать плату за проход и атаковать суда в случае отказа платить, это станет крайне опасным примером, который может повториться и в других регионах мира, — подчеркнул госсекретарь.

Рубио сообщил, что союзники США в странах Персидского залива не поддерживают введение каких-либо сборов за проход через Ормузский пролив. По его словам, Вашингтон не будет принимать решений, которые могут подорвать безопасность, стабильность или благополучие государств региона.

Касаясь поддерживаемых Ираном вооруженных группировок, Рубио заявил, что эта тема также должна обсуждаться в рамках возможных переговоров.

Заявление госсекретаря США прозвучало спустя несколько дней после угроз йеменского движения «Ансар Аллах» атаковать саудовские танкеры в Красном море.

Ранее мы сообщали, что Иран заявил о получении предложений посредников по деэскалации с США.