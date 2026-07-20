Иран заявил о получении предложений посредников по деэскалации с США

Дипломатические контакты продолжаются на фоне нового обмена ударами между Тегераном и Вашингтоном, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.

Иран получил от нескольких посредников предложения и идеи, направленные на снижение напряженности в отношениях с США. Об этом в понедельник на еженедельном брифинге заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, сообщает IRNA.

По его словам, посредники предпринимают активные усилия для предотвращения дальнейшей эскалации. Иранская сторона получила переданные через них предложения, однако пока не намерена раскрывать их содержание.

— Предложения, выдвинутые через посредников, были переданы нам, и мы их получили. Однако на данном этапе я предпочел бы не вдаваться в подробности, — сказал Багаи.

Он отметил, что дипломатический аппарат Ирана продолжает выполнять свои обязанности в координации с вооруженными силами страны. При этом Тегеран намерен одновременно использовать дипломатические и оборонные инструменты для защиты национальных интересов.

BREAKING Iran says diplomatic exchanges with the United States are ongoing via mediators pic.twitter.com/FvzWkPr3wn — AFP News Agency (@AFP) July 20, 2026

Багаи также отверг постановку вопроса как выбор между переговорами и войной. По его словам, дипломатия и оборона являются взаимодополняющими инструментами защиты национальных интересов, и в зависимости от обстоятельств Тегеран будет использовать один из них либо их сочетание.

Кроме того, представитель МИД заявил, что статья 5 меморандума закрепляет ответственность Ирана за дальнейшее управление Ормузским проливом. По его словам, этот вопрос должен решаться в рамках консультаций с Оманом и диалога со странами региона.

Представитель МИД Ирана также отверг сообщения о том, что меморандум о прекращении войны между Ираном и США допускал различные толкования. По его словам, документ состоит из 14 пунктов, его положения сформулированы однозначно, а ответственность за нарушение договоренностей лежит на Вашингтоне.

Багаи подчеркнул, что Иран придерживается принципа «обязательства в обмен на обязательства».

Ранее США объявили о завершении ударов по Ирану.