США объявили о завершении ударов по Ирану

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о завершении очередной волны ударов по территории Ирана, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

— Центральное командование завершило нанесение девятый вечер подряд ударов по Ирану, — говорится в публикации на странице CENTCOM в X.

Были атакованы «командные центры, объекты берегового наблюдения и средства ПВО, средства ВМС, места расположения ракет и дронов», заявило командование.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Ранее сообщалось, что американские военные приступили к нанесению очередной серии ударов по территории Ирана. Об этом сообщило 19 июля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Напомним, Трамп сравнил потери США в Иране с Афганистаном и Вьетнамом.