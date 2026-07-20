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    США объявили о завершении ударов по Ирану

    Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о завершении очередной волны ударов по территории Ирана, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    США завершили очередную волну ударов по Ирану
    Фото: U.S. Central Command

    — Центральное командование завершило нанесение девятый вечер подряд ударов по Ирану, — говорится в публикации на странице CENTCOM в X.

    Были атакованы «командные центры, объекты берегового наблюдения и средства ПВО, средства ВМС, места расположения ракет и дронов», заявило командование.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Ранее сообщалось, что американские военные приступили к нанесению очередной серии ударов по территории Ирана. Об этом сообщило 19 июля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

    Напомним, Трамп сравнил потери США в Иране с Афганистаном и Вьетнамом.

    Иран Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке США
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор