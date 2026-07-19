Трамп сравнил потери США в Иране с Афганистаном и Вьетнамом

Президент США Дональд Трамп после гибели двух американских военнослужащих в Иордании в результате удара Ирана указал на то, что США в конфликте с исламской республикой несут значительно меньшие потери, чем в войнах во Вьетнаме или Афганистане, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

— Вы когда-нибудь спрашивали, сколько людей погибло во Вьетнаме? Вы когда-нибудь спрашивали, сколько людей гибло в Афганистане за один день? — сказал он в интервью газете New York Post.

— Это печально, но в данном случае они погибли, поскольку не хотели, чтобы у Ирана было ядерное оружие, и не хотели, чтобы Ближний Восток был разрушен, — добавил Трамп, заверив, что намерен связаться с семьями двух погибших военнослужащих США.

Таким образом американский лидер прокомментировал опубликованное ранее заявление Центрального командования Вооруженных сил США. В нем говорится, что два американских военнослужащих в Иордании погибли во время отражения атаки со стороны Ирана с применением баллистических ракет и беспилотников. Один числится пропавшим без вести, четверо были госпитализированы, еще несколько получили легкие травмы.

Согласно оценкам агентства Associated Press, с начала конфликта между США и Ираном были убиты 16 американских военнослужащих, ранены — свыше 450. Во Вьетнаме погибли более 58 тыс. американцев, в Афганистане — свыше 2,4 тыс.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.