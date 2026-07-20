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    США начали очередную серию ударов по Ирану

    Американские военные приступили к нанесению очередной серии ударов по территории Ирана. Об этом сообщило 19 июля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    США и Иран обменялись новыми ударами
    Фото: CENTCOM

    — Сегодня в 19:00 по времени Восточного побережья США CENTCOM начал нанесение новой волны ударов по Ирану, уже девятую ночь подряд, — говорится в заявлении командования в X.

    Как в нем уточняется, США рассчитывают «далее ослабить военный потенциал Ирана, который он использует для атак против коммерческих судов» в Ормузском проливе.

    Иран Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке США
    Сара Болат
    Сара Болат
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