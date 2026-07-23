США и Саудовская Аравия подписали соглашение по мирной ядерной программе

Вашингтон и Эр-Рияд заключили соглашение о сотрудничестве в развитии мирной атомной энергетики, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Документ предусматривает участие американских компаний в реализации саудовской ядерной программы и уже направлен на рассмотрение Конгресса США.

Министерство энергетики США сообщило, что соглашение 22 июля подписали министр энергетики США Крис Райт и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.

Документ рассчитан на долгосрочную перспективу и, как отмечают в американском ведомстве, создаст возможности для участия компаний США в развитии атомной энергетики королевства. Также подчеркивается, что сотрудничество будет соответствовать высоким стандартам ядерной безопасности и режима нераспространения.

По словам Криса Райта, соглашение позволит укрепить партнерство двух стран в сфере мирного использования атомной энергии.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что соглашение может действовать 30 лет и предусматривает инвестиции в размере десятков миллиардов долларов. Издание также пишет, что американские компании получат ведущую роль в создании ядерной инфраструктуры Саудовской Аравии.

Согласно публикации, одним из положений документа является возможность строительства предприятия по обогащению урана на территории королевства, если обе стороны сочтут такой проект целесообразным.

Напомним, ранее Дональд Трамп призвал ряд стран, в первую очередь Саудовскую Аравию и Катар, подписать Соглашения Авраама.